Bàn giao Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Hàng Gòn và xã Phước An

Quang cảnh hội nghị bàn giao tại phường Hàng Gòn. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe biên bản bàn giao các hoạt động của Chi bộ Quân sự và chức vụ Chính trị viên Ban CHQS phường Hàng Gòn giữa đồng chí Nông Thanh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND phường Hàng Gòn, nguyên Bí thư Chi bộ Quân sự, nguyên Chính trị viên phường Hàng Gòn, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và Trung tá An Quốc Vương vừa được bổ nhiệm Chính trị viên, Ban CHQS phường Hàng Gòn.

Đồng chí Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu trong hội nghị bàn giao, đồng chí Nông Thanh Tuấn cảm ơn tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Gòn, trực tiếp là Chi bộ, Ban CHQS phường Hàng Gòn thời gian qua đã cùng đoàn kết, ủng hộ để đồng chí hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, Chi bộ Quân sự phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Đây là sự quyết tâm của cả tập thể, trong đó có vai trò cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS phường.

Đồng chí Nông Thanh Tuấn và Trung tá An Quốc Vương ký biên bản bàn giao Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Hàng Gòn. Ảnh: Nguyệt Hà

Đồng chí Nông Thanh Tuấn mong muốn, với kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, tập thể Chi bộ, Ban CHQS phường tiếp tục đoàn kết phát huy tốt kết quả đạt được, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đầu năm 2027. Tiếp tục đoàn kết, phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trong lễ bàn giao. Ảnh: Nguyệt Hà

Đồng chí Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng quà chúc mừng Trung tá An Quốc Vương. Ảnh: Nguyệt Hà

* Cũng trong chiều 23-10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ Quân sự, nguyên Chính trị viên Ban CHQS xã Phước An Đỗ Huy Khánh chủ trì Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính trị viên Ban CHQS xã Phước An.

Công tác bàn giao của Chi bộ Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước An. Ảnh: Đoàn Mai

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chính trị viên Ban CHQS xã; trao quyết định và thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ.

Theo đó, Đại úy Trương Hoàng Thiên Long nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính trị viên Ban CHQS xã từ đồng chí Đỗ Huy Khánh. Quá trình bàn giao được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Các bên đã ký biên bản bàn giao với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Việc bàn giao góp phần bảo đảm sự liên tục, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.