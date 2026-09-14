Bàn giao các trang thiết bị phục vụ công tác bình dân học vụ số xã Phát Diệm

Đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và lãnh đạo xã Phát Diệm bàn giao các trang thiết bị phục vụ công tác bình dân học vụ số cho thôn Lưu Hương.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; lãnh đạo xã Phát Diệm; đại diện các phòng, ban, đơn vị trong xã; cán bộ thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng và nhân dân thôn Phát Diệm Nam và thôn Lưu Hương.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã bàn giao 2 bộ máy tính, máy in, mạng Wifi cho thôn Phát Diệm Nam và thôn Lưu Hương.

Các trang thiết bị phục vụ công tác bình dân học vụ số được bàn giao cho thôn Phát Diệm Nam.

Ngay sau đó, cán bộ các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng đã tham gia lớp tập huấn những kỹ năng: sử dụng máy tính, khai thác Internet; cách sử dụng phần mềm để soạn thảo văn bản, thông báo, báo cáo, cập nhật số liệu; sử dụng Email, các nền tảng số và ứng dụng phục vụ công việc hằng ngày.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm Lê Văn Kiên lắng nghe, chia sẻ với các cán bộ thôn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bình dân học vụ số.

Việc trang bị các thiết bị và tổ chức tập huấn nhằm từng bước thúc đẩy chính quyền số, công nghệ số cộng đồng và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại các thôn, góp phần hoàn thành các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã.