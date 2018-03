Bàn giao các đối tượng xả súng chết người tại Kon Tum cho công an

Vào khoảng 15h, ngày 28.3, tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Công an Quảng Ngãi đã làm thủ tục và tiến hành bàn giao các đối tượng xả súng bắn chết người rồi chạy trốn tại huyện Sơn Hà cho Công an tỉnh Kon Tum.

Ngay sau khi được bàn giao, các đối tượng bị trùm kín đầu và được Công an tỉnh Kon Tum đưa ra xe để di lý về địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ. Như đã đưa tin, vào khoảng 12h30, ngày 27.3, Công an huyện Sơn Hà nhận được tin báo của Công an tỉnh Kon Tum về việc có một nhóm đối tượng sử dụng súng bắn chết người tại phường Quang Trung, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Sau đó, nhóm đối tượng gây án đã sử dụng xe ô tô mang BKS 81C-116.91 tẩu thoát về hướng Quảng Ngãi.

Đối tượng bị trùm kín mặt và đưa ra xe.

Theo đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ngãi cùng chó nghiệp vụ tổ chức chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 24B, đoạn qua các xã Sơn Kỳ, Sơn Ba của huyện này. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khi đến địa phận thôn làng Rút, xã Sơn Kỳ, phát hiện lực lượng công an đang chốt chặn, các đối tượng trên đã quay đầu xe chạy ngược về hướng xã Sơn Ba, đồng thời vứt vỏ 1 túi da màu đen, trong đó có 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn.

Lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đưa đối tượng lên xe để di lý về địa phương.

Khi lực lượng Công an Quảng Ngãi tiếp tục truy đuổi, các đối tượng lái xe ô tô chạy đến thôn Gò Da, xã Sơn Ba rồi vứt bỏ xe lại và chạy bộ vào núi lẩn trốn. Đến khoảng 16h30, lực lượng đã bắt Nguyễn Văn Nam (31 tuổi), ngụ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Vào sáng nay (28.3), 2 tên còn lại là Đậu Văn Nhật (ở tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Chung (ở phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực núi ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

Công Xuân