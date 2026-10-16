Bàn giao cá thể trăn gấm để tái thả về môi trường tự nhiên

Chiều 16-10, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phối hợp với phường Bắc Cam Ranh bàn giao một cá thể trăn gấm cho Hạt Kiểm lâm Cam Lâm để tái thả về môi trường tự nhiên.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bàn giao cá thể trăn gấm cho Hạt Kiểm lâm Cam Lâm tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, đêm 15-10, trong quá trình tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh mặt đất và hệ thống hạ tầng khu bay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Hạ sĩ Phạm Văn Thành cùng tổ công tác Công an cửa khẩu phát hiện một cá thể trăn kích thước lớn.

Nhận định cá thể trăn có thể ảnh hưởng đến an toàn hạ tầng và hoạt động vận tải hàng không nếu xâm nhập vào khu vực khai thác, tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp vây bắt an toàn, không gây tổn thương đến động vật. Sau đó, tổ công tác báo cáo lãnh đạo đơn vị để xử lý theo quy định.

Cá thể trăn gấm được phát hiện.

Qua kiểm tra và trao đổi với cơ quan chuyên môn, cá thể trăn được xác định là trăn gấm (tên khoa học là Python reticulatus), loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo Nghị định số 84/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cá thể trăn được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, việc kịp thời phát hiện, bắt giữ an toàn và bàn giao cá thể trăn gấm cho Hạt Kiểm lâm Cam Lâm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cảng hàng không. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ cân bằng sinh thái.