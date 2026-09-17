Bàn giao Bộ học liệu đa phương tiện tại Đồng Nai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 17/9, tại Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị bàn giao "Bộ học liệu đa phương tiện" phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; là khâu đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” tổ chức ngày 13/9/2025, bộ học liệu được xây dựng theo hướng hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học và dễ áp dụng. Bộ học liệu cung cấp những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, từ sử dụng nền tảng và công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến từng bước tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Giá trị của bộ học liệu không chỉ dừng ở việc phổ cập kiến thức, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi; nội dung có thể thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng lĩnh vực chuyên môn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến bộ học liệu một cách thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số của thành phố; gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính; qua đó, từng bước biến tri thức số thành kỹ năng số, biến kỹ năng số thành năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và của toàn thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết: Đồng Nai đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị đã mở ra định hướng, cơ sở pháp lý và công cụ mới để thành phố tổ chức lại không gian phát triển, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng và kiến tạo các động lực tăng trưởng. Cùng với vị trí chiến lược, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống giao thông, khu công nghiệp và logistics, Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Để những thời cơ và lợi thế đó trở thành hiện thực và tạo ra giá trị đòi hỏi thành phố Đồng Nai phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới.

Nghi thức ký biên bản bàn giao giữa 3 bên gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Thành ủy Đồng Nai và đại diện chủ biên, tác giả bộ học liệu. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng “Bộ học liệu đa phương tiện” không chỉ là một bộ tài liệu học tập, mà còn là công cụ để phổ cập tri thức số, hình thành kỹ năng số, văn hóa số và thói quen học tập suốt đời; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trở thành những “công dân số gương mẫu”, từ đó lan tỏa ra cộng đồng và toàn xã hội.

Thời gian qua, Đồng Nai xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU về đột phá “Phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Khung kiến trúc số thành phố Đồng Nai phiên bản 1.0; kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đô thị thông minh thành phố Đồng Nai, phiên bản 2.0; Đề án chuyển đổi số thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030; Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045; các nghị quyết ban hành chính sách đặc thù về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cùng hệ thống chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm."

Thành phố triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số"; rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 1.774 Tổ công nghệ số cộng đồng với 10.348 thành viên tại 95 xã, phường. Đặc biệt, công tác phổ cập kỹ năng số cộng đồng đạt bước tiến vượt bậc với 6.284 lớp tập huấn, hội nghị được tổ chức, thu hút 4.197.500 lượt người tham gia. Tổ Công nghệ số cộng đồng đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, phủ khắp các khu phố, ấp, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số./.