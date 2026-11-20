Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao Quyết định tặng nhà Tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Cậy (xã Long Định), là người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Các căn nhà được trao tặng gia đình ông, bà: Nguyễn Hồng Châu (xã Tân Phú Đông), Trần Văn Tư (xã Tân Phú), Nguyễn Văn Cậy (xã Long Định) và Trương Thị Thắm (xã Gia Thuận). Mỗi căn có diện tích từ 60 đến 80 m², trị giá hơn 90 triệu đồng/căn.

Trong đó, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng/căn; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng. Cùng với đó, lực lượng Dân quân và đoàn viên, thanh niên địa phương đóng góp hàng trăm ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tại các buổi bàn giao, Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúc mừng các gia đình có nhà mới; đồng thời, mong muốn các gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Đồng chí khẳng định, chăm lo gia đình chính sách là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền xã Tân Phú Đông chúc mừng ông Nguyễn Hồng Châu (người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 liệt sĩ) có được căn nhà mới.

Việc bàn giao nhà Tình nghĩa diễn ra trong không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.