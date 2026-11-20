Bàn giao 4 căn nhà Tình nghĩa tặng gia đình chính sách
Ngày 18 và 19-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 4 căn nhà Tình nghĩa tặng các gia đình thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Các căn nhà được trao tặng gia đình ông, bà: Nguyễn Hồng Châu (xã Tân Phú Đông), Trần Văn Tư (xã Tân Phú), Nguyễn Văn Cậy (xã Long Định) và Trương Thị Thắm (xã Gia Thuận). Mỗi căn có diện tích từ 60 đến 80 m², trị giá hơn 90 triệu đồng/căn.
Trong đó, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng/căn; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng. Cùng với đó, lực lượng Dân quân và đoàn viên, thanh niên địa phương đóng góp hàng trăm ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Tại các buổi bàn giao, Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúc mừng các gia đình có nhà mới; đồng thời, mong muốn các gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.
Đồng chí khẳng định, chăm lo gia đình chính sách là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.
Việc bàn giao nhà Tình nghĩa diễn ra trong không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/ban-giao-4-can-nha-tinh-nghia-tang-gia-dinh-chinh-sach-a247405.html