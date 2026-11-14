Bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bắc Khánh Vĩnh

Ngày 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Khánh Vĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch - Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17 tổ chức bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình trong buổi bàn giao nhà.

Các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà gồm: Bà Cao Thị Thu Tuyết (thôn Bến Khế), bà Cao Thị Chín (thôn Ba Dùi) và ông Hồ Thanh Linh Huy (thôn Suối Cau). Mỗi hộ được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Trong đó, căn nhà của bà Tuyết có diện tích 65m², gia đình đối ứng 100 triệu đồng; căn nhà của bà Chín có diện tích 40m², gia đình đối ứng 50 triệu đồng; căn nhà của ông Huy có diện tích 48m², gia đình đối ứng hơn 50 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao, Ban tổ chức đã tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 500.000 đồng.

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Dịp này, Ban tổ chức trao 100 suất quà (750.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá các suất quà 75 triệu đồng, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.