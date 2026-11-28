Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Sáng, ngụ ấp Bình An.

Căn nhà được xây dựng theo hình thức bán kiên cố, diện tích 75 m², tổng kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Dịp này, các đơn vị, địa phương trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Bàn giao nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Yến, ngụ ấp Tân Bình.

Trước đó, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chợ Gạo phối hợp với UBND xã và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tổ chức bàn giao sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hai căn nhà được trao cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Yến, ngụ ấp Tân Bình và hộ ông Nguyễn Công Phi, ngụ ấp Điền Lợi. Mỗi căn có diện tích 60 m², kinh phí sửa chữa 30 triệu đồng, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã.

Bàn giao nhà cho hộ ông Nguyễn Công Phi, ngụ ấp Điền Lợi.

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và cộng đồng đối với công tác chăm lo đời sống người nghèo. Qua đó, giúp các gia đình có điều kiện ổn định chỗ ở, an tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tại địa phương.