Bàn giao 2 nhà Nhân ái cho hộ khó khăn tại xã Cam Lâm

Ngày 25-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Cam Lâm, Công ty Pharos Energy (Vương quốc Anh) tổ chức bàn giao nhà Nhân ái cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hai hộ được hỗ trợ xây dựng nhà là bà Trần Thị Thu Hà ở thôn Đồng Cau và bà Trần Thị Rép ở thôn Vĩnh Phú, xã Cam Lâm. Mỗi căn nhà được Công ty Pharos Energy hỗ trợ 80 triệu đồng. Các căn nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, tường xây gạch, mái tôn, nền gạch men, cửa tôn và được sơn hoàn thiện.

Đại diện lãnh đạo địa phương và Hội Chữ thâp đỏ tỉnh trao chìa khóa tượng trưng và phần quà cho 2 hộ gia đình.

Trong năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa vận động Công ty Pharos Energy hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Nhân ái tại tỉnh Khánh Hòa, với tổng kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng. Trong đó, 2 căn tại phường Ninh Hòa, 2 căn tại xã Cam Lâm và 1 căn tại xã Diên Thọ.

Chương trình xây dựng nhà Nhân ái góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống; đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026).