Bàn giao 2 mái ấm nghĩa tình cho hộ nghèo xã Trà Tân

Hai hộ gia đình được trao tặng nhà lần này là bà Vương Thị Hòa (1982, trú thôn Thăng Phương) và ông Bùi Công Hồng (1996, trú thôn Nước Oa). Theo đề nghị của UBND xã Trà Tân, Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ 90 triệu đồng/hộ, với tổng kinh phí 180 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa.

Hai đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của công ty cùng phần đối ứng của các gia đình, 2 căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Đây không chỉ là nơi ở mới mà còn là điểm tựa để các hộ nghèo yên tâm lao động, từng bước ổn định cuộc sống.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cảm ơn Công ty Thủy điện Sông Tranh đã luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Việc chung tay xây dựng Nhà tình nghĩa thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, nhất là người dân còn gặp khó khăn trên địa bàn nơi đơn vị hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân Nguyễn Thanh Trang, mỗi mái ấm được hoàn thành không chỉ góp phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm cho các hộ nghèo. Từ một nơi ở vững chãi, người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, chăm lo cho gia đình và từng bước vươn lên.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, hiệu quả, công ty luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng trong định hướng phát triển bền vững.

“Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà điều chúng tôi mong muốn gửi gắm nhiều hơn chính là niềm tin, sự sẻ chia và động lực để các gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên”, ông Toàn chia sẻ.

Không giấu được niềm vui khi đón nhận mái ấm mới, bà Vương Thị Hòa xúc động cho biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống và nhiều năm phải sống trong căn nhà đã xuống cấp.

“Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ xây dựng căn nhà mới kiên cố, tôi rất hạnh phúc. Mùa mưa bão năm nay, gia đình tôi có thể yên tâm ngủ ngon trong nhà, không còn phải thấp thỏm lo lắng nữa”, bà Hòa chia sẻ.

Hai mái ấm mới được trao tặng không chỉ giúp các hộ nghèo có nơi ở an toàn, ổn định mà còn góp phần lan tỏa nghĩa tình, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, thắt chặt hơn mối gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân, cùng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Được biết, từ khi Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đưa vào vận hành đến nay, Công ty Thủy điện Sông Tranh chú trọng công tác an sinh xã hội trên địa bàn các xã Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, xung quanh khu vực lòng hồ thủy điện. Hằng năm, công ty tổ chức thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho người dân; hỗ trợ bò, cây giống và kinh phí xây dựng nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân tại 3 xã, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.