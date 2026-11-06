Bàn giao 2 căn nhà 'Tình nghĩa quân dân' tại phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh

Hai hộ được tặng nhà gồm: Bà Lưu Thị Thấy (sinh năm 1935), mẹ liệt sĩ Cao Văn Khôi; đồng chí Bùi Thiện Đức Trung, chiến sĩ dân quân thuộc Ban CHQS phường An Nhơn. Cả hai gia đình đều ngụ ở phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh.

Tặng quà thân nhân bà Lưu Thị Thấy tại buổi tặng nhà.

Tổng kinh phí hỗ trợ hai ngôi nhà gần 300 triệu đồng. Trong đó, Cụm thi đua 9 hỗ trợ 160 triệu đồng; các mạnh thường quân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn, các công ty đóng góp hơn 100 triệu đồng. Hai ngôi nhà xây dựng cấp 4, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men; căn nhà của bà Lưu Thị Thấy có diện tích xây dựng 51m2; căn nhà của đồng chí Bùi Thiện Đức Trung có diện tích xây dựng 99m2.

Tặng quà chiến sĩ dân quân Bùi Thiện Đức Trung tại buổi trao nhà.

Tại buổi bàn giao, cán bộ Cụm thi đua 9 đã phối hợp trao hai nhà, thăm hỏi, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt khó, ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng chí Bùi Thiện Đức Trung, chiến sĩ dân quân thuộc Ban CHQS phường An Nhơn xúc động chia sẻ: “Được tặng căn nhà 'Tình nghĩa quân dân', tôi vô cùng xúc động và biết ơn sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và Ban CHQS các phường trong Cụm thi đua 9. Đây là nguồn động viên to lớn giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống. Tôi hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”.

Việc bàn giao hai ngôi nhà thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua 9, lực lượng vũ trang thành phố đối với gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ khó khăn, chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.