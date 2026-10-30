Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình người có công xã Chư A Thai

Đại diện chính quyền địa phương và nhà tài trợ bàn giao căn nhà sàn cho gia đình bà Rah Lan Non (đứng giữa, hàng trên, thôn Plei Hek). Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, Ban tổ chức đã bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa gồm căn nhà xây cấp 4 cho gia đình bà Rmah H’Ngat (thân nhân liệt sĩ, thôn Tân Điệp) và căn nhà sàn truyền thống cho gia đình bà Rah Lan Non (cựu chiến binh, thôn Plei Hek). Mỗi căn nhà có tổng trị giá 110 triệu đồng do Ban tổ chức giải tennis-pickleball thiện nguyện cúp mỏ đá làng Bi lần thứ 4 năm 2026 tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện 2 gia đình gửi lời cảm ơn đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình được an cư trong những ngôi nhà khang trang, kiên cố. Đồng thời cam kết sẽ tích cực động viên con cháu làm ăn, gương mẫu tham gia các phong trào, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Được biết, Ban tổ chức giải tennis-pickleball thiện nguyện cúp mỏ đá làng Bi lần thứ 4 năm 2026 đã quyên góp được hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn kinh phí này, Ban tổ chức giải đã trao 11 căn nhà tình nghĩa cho gia đình người có công, hộ nghèo, 400 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh