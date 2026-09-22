Bàn giao 2 căn nhà Nhân ái cho hộ khó khăn tại phường Ninh Hòa

Ngày 22-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa, Công ty PHAROS ENERGY (Vương quốc Anh) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Hoa và ông Huỳnh Trung (cùng ở Tổ dân phố Quang Đông, phường Ninh Hòa); đồng thời tặng nhiều phần quà hỗ trợ 2 hộ gia đình.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao chìa khóa nhà tượng trưng cho 2 gia đình.

Theo đó, căn nhà của gia đình bà Trần Thị Hoa có diện tích 45m², với tổng kinh phí xây dựng 105 triệu đồng. Trong đó, Công ty PHAROS ENERGY hỗ trợ 80 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ phường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại là nguồn đối ứng của gia đình và địa phương hỗ trợ.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa trao hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Hoa.

Căn nhà của gia đình ông Huỳnh Trung có diện tích 80m², với tổng kinh phí xây dựng 205 triệu đồng. Trong đó, Công ty PHAROS ENERGY hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại là nguồn đối ứng của gia đình và hỗ trợ của địa phương. Hai gia đình bà Trần Thị Hoa và ông Huỳnh Trung đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở trước đây đều xuống cấp nghiêm trọng.

Đại diện phường Ninh Hòa trao bảng tri ân đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ.

Được biết, trong năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa vận động Công ty PHAROS ENERGY hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Nhân ái, với tổng trị giá 400 triệu đồng cho các hộ khó khăn về nhà ở, gồm: Xã Cam Lâm 2 căn, xã Diên Thọ 1 căn và phường Ninh Hòa 2 căn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho 2 gia đình.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái là hoạt động thiết thực, góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường tặng gạo cho 2 gia đình.

Đại diện Tổ dân phố Quang Đông tặng quà 2 gia đình.