Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Khánh Vĩnh

Ngày 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Vĩnh phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Cao Minh Phụng và ông Cao Dịu cùng ở thôn Giang Mương.

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh cùng đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa bàn giao nhà cho 2 gia đình. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Vào tháng 8 năm nay, mỗi gia đình được hỗ trợ 75 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cả 2 căn nhà đều được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Trong đó, gia đình ông Cao Minh Phụng đối ứng thêm 80 triệu đồng xây dựng căn nhà có diện tích 52m²; gia đình ông Cao Dịu đối ứng 90 triệu đồng xây dựng căn nhà có diện tích 70m². Nhờ đó, hai gia đình đã có nơi ở ổn định, khang trang, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo xã Khánh Vĩnh và đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa tham quan nhà mới, thăm hỏi tình hình gia đình ông Cao Minh Phụng. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà Đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm, chung tay của các cấp, các ngành và doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.