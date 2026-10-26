Bàn giao 2 căn nhà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26-10, tại xã Diên Khánh và xã Khánh Vĩnh, Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao nhà ở cho 2 gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn gồm: Bà Trần Thị Rỡ (thôn Phú Lộc Tây 1, xã Diên Khánh) và bà Nguyễn Thị Qui (thôn Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh). Đây là hoạt động nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2026.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh bàn giao nhà cho gia đình bà Trần Thị Rỡ.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2026, mỗi gia đình được hội trao 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở, từ nguồn kinh phí do Câu lạc bộ Người cao tuổi tỉnh hỗ trợ. Cả 2 căn nhà đều được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Trong đó, căn nhà của bà Rỡ được xây dựng trên diện tích 35m2, các mạnh thường quân hỗ trợ thêm 80 triệu đồng. Còn căn nhà của gia đình bà Qui được xây dựng trên diện tích hơn 38m2, gia đình đối ứng thêm 70 triệu đồng.

Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Vĩnh bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Qui.

Tại buổi bàn giao nhà, Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tặng những vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày nhằm giúp các gia đình ổn định cuộc sống, an tâm sinh hoạt trong những căn nhà mới. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp hội, chính quyền, địa phương và cộng đồng đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.