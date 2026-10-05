Bàn giao 18 máy tính và hệ thống loa truyền thanh thông minh tại xã Trường Sinh
Ngày 5-10, UBND xã Trường Sinh tổ chức bàn giao 18 bộ máy tính và triển khai hệ thống loa truyền thanh thông minh cho 18/18 thôn trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Việc trang bị máy tính giúp cán bộ thôn nâng cao điều kiện làm việc, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, soạn thảo văn bản, lưu trữ dữ liệu và tổng hợp báo cáo. Tại chương trình, các trưởng thôn đã được hướng dẫn, tập huấn kỹ năng vận hành máy tính và các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc chuyên môn.
Cùng với việc cấp phát máy tính, xã Trường Sinh đã hoàn thành lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh tại toàn bộ 18 thôn. Việc đưa vào vận hành đồng bộ hạ tầng công nghệ giúp công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương diễn ra nhanh chóng, chính xác; kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/ban-giao-18-may-tinh-va-he-thong-loa-truyen-thanh-thong-minh-tai-xa-truong-sinh-4ab4d90/