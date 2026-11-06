Bàn giao 15 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn
15 căn nhà tình thương được bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở tại 3 xã: Thanh Tùng, Quách Phẩm và Ninh Thạnh Lợi, từ nguồn hỗ trợ của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo.
Lễ bàn giao nhà vào ngày 6/11, do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo và Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo tỉnh tổ chức. Dự lễ có bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.
Trong đợt bàn giao này, xã Thanh Tùng được hỗ trợ 7 căn nhà, Xã Quách Phẩm 3 căn và xã Ninh Thạnh Lợi 5 căn.
Mỗi căn nhà được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo hỗ trợ kinh phí xây dựng 40 triệu đồng. Riêng tại xã Thanh Tùng, Quỹ "Vì người nghèo" của xã hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ để làm nền nhà.
Những căn nhà tình thương không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, mà còn là nguồn động viên bà con an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đây cũng là một trong những công trình chào mừng Tết Quân - Dân năm 2027 do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thực hiện, góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Tư cho biết: Hiện toàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ khó khăn về nhà ở. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhu cầu hỗ trợ nhà ở gần 2.000 căn. Đây là số lượng rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức và nhà hảo tâm.
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo cùng các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành, sẻ chia nguồn lực với địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội.
Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
* Chiều cùng ngày, UBND phường An Xuyên tổ chức bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, cư trú tại Khóm 20.
Trong đó, 2 căn nhà bàn giao cho bà Từ Thị Hồng (sinh năm 1965) và bà Trần Thị Lệ Kha (sinh năm 1986); mỗi căn có diện tích 40 m², kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, do Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ.
Căn nhà thứ ba bàn giao cho bà Trần Kim Hoàng (sinh năm 1984), diện tích 47 m², tổng kinh phí 170 triệu đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình góp thêm 90 triệu đồng để xây dựng căn nhà thêm khang trang.
Những căn nhà mới giúp các gia đình ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đồng thời thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thân nhân người có công với cách mạng.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ban-giao-15-can-nha-tinh-thuong-cho-ho-ngheo-kho-khan-a133999.html