Bàn giao 15 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn

Lễ bàn giao nhà vào ngày 6/11, do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo và Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo tỉnh tổ chức. Dự lễ có bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Tư (thứ năm từ phải sang) cùng đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương trao quà cho các hộ dân xã Thanh Tùng nhân dịp bàn giao nhà mới.

Trong đợt bàn giao này, xã Thanh Tùng được hỗ trợ 7 căn nhà, Xã Quách Phẩm 3 căn và xã Ninh Thạnh Lợi 5 căn.

Mỗi căn nhà được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo hỗ trợ kinh phí xây dựng 40 triệu đồng. Riêng tại xã Thanh Tùng, Quỹ "Vì người nghèo" của xã hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ để làm nền nhà.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Tư cùng đại diện nhà tài trợ trao quà chúc mừng gia đình ông Lê Văn Quành (ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng) trong ngày đón nhận căn nhà mới.

Những căn nhà tình thương không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, mà còn là nguồn động viên bà con an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đây cũng là một trong những công trình chào mừng Tết Quân - Dân năm 2027 do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thực hiện, góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ông Lê Ngọc Lợi, Phó Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo, kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội, trao bảng bàn giao nhà và tặng quà các hộ dân tại xã Ninh Thạnh Lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Nguyễn Thu Tư cho biết: Hiện toàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ khó khăn về nhà ở. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhu cầu hỗ trợ nhà ở gần 2.000 căn. Đây là số lượng rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức và nhà hảo tâm.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo cùng các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành, sẻ chia nguồn lực với địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đảm (bên phải) cùng nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân tại xã Ninh Thạnh Lợi.

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

* Chiều cùng ngày, UBND phường An Xuyên tổ chức bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, cư trú tại Khóm 20.

Trong đó, 2 căn nhà bàn giao cho bà Từ Thị Hồng (sinh năm 1965) và bà Trần Thị Lệ Kha (sinh năm 1986); mỗi căn có diện tích 40 m², kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, do Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ.

Đại diện địa phương trao bảng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Từ Thị Hồng (Khóm 20).

Căn nhà thứ ba bàn giao cho bà Trần Kim Hoàng (sinh năm 1984), diện tích 47 m², tổng kinh phí 170 triệu đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình góp thêm 90 triệu đồng để xây dựng căn nhà thêm khang trang.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Xuyên Nguyễn Minh Sử trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Trần Văn Sữa (cha của bà Trần Kim Hoàng, Khóm 20).

Những căn nhà mới giúp các gia đình ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đồng thời thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thân nhân người có công với cách mạng.

Ban Chỉ huy Quân sự phường An Xuyên trao quà hỗ trợ các gia đình nhân buổi bàn giao nhà.