Bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Lễ dâng hương, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ do Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Quân khu 9 và UBND các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau tổ chức.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân và Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9, chủ trì lễ dâng hương.

Trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con của quê hương đã gác lại tuổi xuân, tình cảm gia đình và những ước mơ riêng để lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường; đến nay, vẫn còn những liệt sĩ chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ.

Bởi vậy, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hy sinh. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định chính xác là thêm một gia đình có cơ hội đón người thân trở về, đồng thời góp phần hoàn thiện hồ sơ về những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và bàn giao các mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đối với lực lượng không quân, những chuyến bay này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một số phận và sự mong mỏi của thân nhân liệt sĩ đã chờ đợi hàng chục năm để tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân.

Sáng cùng ngày, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là lần thứ 11 và là lần đầu tiên được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự. Các mẫu sinh phẩm được đưa ra Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN, phục vụ xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Chuyến bay mang theo những mẫu sinh phẩm đặc biệt, nhưng phía sau đó còn là một hành trình tìm kiếm đã kéo dài nhiều năm. Việc xác định được danh tính từng liệt sĩ không chỉ giúp thân nhân có thêm cơ hội tìm lại người đã khuất, mà còn là sự tri ân cụ thể đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.