Bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại lễ tiếp nhận, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Lễ dâng hương, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ do Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Quân khu 9, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau tổ chức.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy- Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 chủ trì lễ dâng hương.

Tại lễ dâng hương, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông, biết bao người con đã rời quê hương, gác lại tuổi xuân, tình cảm gia đình và những ước mơ riêng để lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường; có người chưa kịp trở về với gia đình, có người đến nay vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ.

Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn.

Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, đối với đơn vị, mỗi chuyến bay trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ vận chuyển. Những chuyến bay đưa mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ lại càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện, một số phận và sự mong mỏi, khắc khoải của thân nhân các liệt sĩ đã chờ đợi suốt hàng chục năm để tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân của mình.

Cán bộ, chiến sĩ chuyển các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng để vận chuyển tới Viện Pháp y Quân đội, phục vụ giám định ADN. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và bàn giao các mẫu sinh phẩm, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và chu đáo. Từ khâu tổ chức vận chuyển đến tiếp nhận, bàn giao, mọi công việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chu đáo nhất và trang trọng nhất.

Đó cũng là sự cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ.

*Sáng cùng ngày, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA-C295 Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa ra khỏi máy bay để thực hiện quy trình tiếp nhận, bàn giao. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố.

Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua gian khổ, hi sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay, là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, sự tri ân của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội cũng như những người con ưu tú của quê hương.

Các mẫu sinh phẩm được máy bay quân sự vận chuyển ra Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự/Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng với thế hệ đi trước.