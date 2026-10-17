Bàn giao 12 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Mường Chiên
Ngày 17/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Mường Chiên tổ chức khánh thành, bàn giao 12 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.
Qua khảo sát thực tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến ngày 30/9/2026, cả 12 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao cho 11 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ từ các nhà tài trợ 620 triệu đồng; các gia đình và cộng đồng đóng góp gần 550 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân địa phương tích cực hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, giúp các hộ sớm hoàn thiện nhà ở.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình nghĩa và tổ chức gắn biển cho 3 hộ gia đình. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Mường Chiên tặng giấy khen cho 13 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh, giúp các hộ khó khăn ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/ban-giao-12-nha-tinh-nghia-cho-ho-ngheo-xa-muong-chien-FRLAISCDg.html