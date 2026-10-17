Bàn giao 12 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Mường Chiên

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La bàn giao 12 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Qua khảo sát thực tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến ngày 30/9/2026, cả 12 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao cho 11 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ từ các nhà tài trợ 620 triệu đồng; các gia đình và cộng đồng đóng góp gần 550 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân địa phương tích cực hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, giúp các hộ sớm hoàn thiện nhà ở.

Trao biểu trưng hỗ trợ nhà tình nghĩa cho 12 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Chiên.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sơn La trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tem,ản Nà Mùn, xã Mường Chiên.

VNPT Sơn La gắn biển và trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chị Hoàng Thị Thịn, bản Mường Chiên, xã Mường Chiên.

Công ty Bảo Việt Nhân thọ gắn biển, trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Tẩn Thị Náy, bản Phiêng Bay, xã Mường Chiên.

UBND xã Mường Chiên tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong xóa nhà tạm.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình nghĩa và tổ chức gắn biển cho 3 hộ gia đình. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Mường Chiên tặng giấy khen cho 13 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh, giúp các hộ khó khăn ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.