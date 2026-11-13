Ban giám khảo 'Tiếng hát Hà Nội 2026': Săn tìm giọng ca vàng, đánh thức những cá tính âm nhạc

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi âm nhạc có bề dày truyền thống hơn 30 năm. Với 4 phong cách dự thi gồm Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng, mùa giải năm nay mở rộng cơ hội cho những tài năng trẻ thuộc nhiều dòng nhạc, phong cách biểu diễn khác nhau.

Ban tổ chức và Ban giám khảo tại vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Duy Khánh

Đồng hành cùng các thí sinh trong ngày đầu tiên vòng Sơ khảo 1 là những nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên môn. Những chia sẻ của các thành viên Ban giám khảo cho thấy sự kỳ vọng về một mùa giải bùng nổ tài năng, nơi mỗi giọng hát phải chinh phục người nghe bằng thực lực, cảm xúc và bản sắc riêng.

Thí sinh tham gia sơ khảo "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Duy Khánh

NSND Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội:

Khơi dậy niềm tự hào Hà Nội, tìm kiếm những “hạt giống vàng” âm nhạc

Tôi đã đồng hành cùng Tiếng hát Hà Nội qua nhiều năm và cảm nhận rất rõ sức sống ngày càng mạnh mẽ của cuộc thi. Điều khiến tôi vui mừng là chương trình đang trở thành một điểm hẹn âm nhạc có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút các bạn trẻ ở nhiều tỉnh, thành phố, kể cả những vùng xa xôi.

Các giám khảo: NSND Hà Thủy, Tiến sĩ Khánh Ly, Thiếu tá - Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh. Ảnh: Duy Khánh

Tôi luôn nghĩ rằng Tiếng hát Hà Nội mang một sứ mệnh rất đẹp: Lan tỏa văn hóa Thủ đô qua âm nhạc. Các em tìm đến cuộc thi để được ca hát, thỏa mãn đam mê, đồng thời có cơ hội tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa của Hà Nội. Tôi mong chương trình tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, bản sắc và vẻ đẹp của Thủ đô, để những giá trị ấy được lan tỏa đến mọi miền đất nước.

Một điều khiến tôi phấn khởi nữa là quy mô cuộc thi ngày càng lớn, cách thức tổ chức chuyên nghiệp, hiệu ứng truyền thông và sức lan tỏa trên các nền tảng số rất mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn đã có đông đảo thí sinh đăng ký, chứng tỏ sức hấp dẫn của Tiếng hát Hà Nội đối với những người trẻ khao khát khẳng định tài năng.

Thí sinh tham gia sơ khảo "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Duy Khánh

Tất nhiên, khi số lượng thí sinh ngày càng đông, tiêu chí chấm thi cũng phải khắt khe hơn. Chúng tôi có thêm cơ hội để lựa chọn, phát hiện những “hạt giống” âm nhạc, những khả năng tiềm tàng đang chờ được đánh thức. Điều quan trọng là sau khi phát hiện tài năng, cần tiếp tục khuyến khích, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các em tiến lên những nấc thang chuyên nghiệp và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Tôi đánh giá cao việc năm nay cuộc thi mở rộng thành bốn phong cách. Bên cạnh những dòng nhạc truyền thống, các bạn trẻ có thêm không gian thể hiện cá tính, kể cả những người chưa được đào tạo chuyên nghiệp nhưng sở hữu khả năng biểu diễn nổi bật. Sự đa dạng ấy sẽ giúp cuộc thi tìm kiếm được nhiều tài năng mới, mang những màu sắc khác biệt.

NSND Thái Bảo, nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam:

"Cầm cân nảy mực" phải bản lĩnh, công tâm để tìm ra tài năng thực sự

Tôi rất vui khi nhận lời mời tham gia Ban giám khảo Tiếng hát Hà Nội 2026. Mới trải qua ngày thi đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình, tập trung và quyết tâm rất lớn của các thí sinh. Các em đều cố gắng mang đến những ca khúc hay, những phần biểu diễn tốt nhất có thể. Đó là điều khiến tôi thực sự trân trọng.

NSND Thái Bảo. Ảnh: Duy Khánh

Tuy nhiên, khi đã ngồi vào vị trí giám khảo, chúng tôi phải đặt trách nhiệm chuyên môn lên hàng đầu. Tôi luôn tâm niệm rằng mỗi lời nhận xét cần thẳng thắn, tinh tế và có giá trị đối với thí sinh. Công việc này thực sự có áp lực, cả về chuyên môn lẫn dư luận, bởi mỗi quyết định đều gắn với sự nỗ lực, kỳ vọng của những người tham gia.

Chính bởi vậy, các thành viên Ban giám khảo đã thống nhất phải làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, đánh giá đúng năng lực của từng thí sinh. Chúng tôi mong muốn qua cuộc thi sẽ phát hiện được những giọng ca thực sự xuất sắc, những tài năng âm nhạc có thể đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Nhiều phong cách âm nhạc đem đến "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: Duy Khánh

Tôi muốn nhắn nhủ các bạn thí sinh rằng hãy giữ nguyên ngọn lửa nhiệt huyết như ngày đầu tiên. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng mỗi vòng thi đều là cơ hội để các bạn trưởng thành, khẳng định bản thân. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đến những đêm chung kết, để Tiếng hát Hà Nội 2026 thực sự trở thành mùa giải của những tài năng tỏa sáng.

Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội:

Màn khởi động ấn tượng, chờ những nhân tố sáng giá bùng nổ

Đây là năm đầu tiên tôi tham gia Ban giám khảo Tiếng hát Hà Nội và thực sự ấn tượng với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Mọi khâu chuẩn bị đều được triển khai nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng giám khảo tập trung vào công việc chuyên môn và các thí sinh có tâm thế tốt nhất khi dự thi.

Từ phải sang trái: NSND Thái Bảo và Trung tá, Thạc sĩ Phương Mai. Ảnh: Duy Khánh

Qua ngày chấm thi đầu tiên, tôi nhận thấy đội ngũ thí sinh năm nay khá phong phú về phong cách âm nhạc. Các bạn có sự đầu tư nghiêm túc, thể hiện qua việc lựa chọn tác phẩm, chuẩn bị bài vở và cách trình diễn. Tôi đánh giá cao tinh thần ấy, bởi sự chỉn chu là bước đệm rất quan trọng giúp thí sinh có được sự ổn định, tự tin trong suốt quá trình dự thi.

Một giọng hát tốt cần được đặt trong một phần trình diễn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi thí sinh làm chủ được tác phẩm và tâm lý sân khấu, các em sẽ có điều kiện phát huy năng lực, thể hiện rõ thế mạnh của bản thân trước Hội đồng giám khảo.

Tôi tin rằng với uy tín, quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn, Tiếng hát Hà Nội 2026 sẽ thu hút và phát hiện được nhiều giọng ca triển vọng. Khởi đầu tích cực trong buổi sáng 13-11 khiến tôi rất kỳ vọng vào những phần thi tiếp theo, đặc biệt là sự xuất hiện của những gương mặt sáng giá, có khả năng tiến xa trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam:

Đừng là bản sao của ngôi sao, hãy tạo nên dấu ấn của chính mình!

Từng tham gia chấm thi ở những mùa trước, tôi nhận thấy Tiếng hát Hà Nội 2026 có bước phát triển rất mạnh về quy mô và sức hút. Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Bản thân tôi cùng nhiều giảng viên cũng tích cực khuyến khích học trò, các bạn trẻ có năng khiếu và những người hoạt động âm nhạc bán chuyên tham gia để thử sức trong một sân chơi có uy tín.

Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly. Ảnh: Thụy Du

Tôi nhận thấy cả số lượng lẫn chất lượng thí sinh năm nay đều vượt trội so với mùa trước. Nhiều phần thi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và khả năng chuyên môn khá tốt. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, tạo thêm động lực để những tài năng trẻ tự tin bước vào hành trình chinh phục những giải thưởng lớn.

Tôi đặc biệt hào hứng với việc cuộc thi mở thêm phong cách Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ ở những câu lạc bộ, trường đại học, những người có khả năng hát hay, đàn giỏi hoặc sở hữu những ý tưởng âm nhạc độc đáo nhưng chưa có điều kiện được đào tạo bài bản.

Với phong cách này, tôi cho rằng tính sáng tạo phải được đặt lên hàng đầu. Một nghệ sĩ muốn khẳng định mình cần có tư duy riêng, cách thể hiện riêng. Nếu cứ hát hoặc chơi nhạc theo đúng cách của những nghệ sĩ đã nổi tiếng, các bạn sẽ rất khó tạo ra sự khác biệt.

Sáng tạo có thể là tự sáng tác một ca khúc mới, cũng có thể là làm mới một ca khúc quen thuộc bằng cách hát, cách xử lý và cảm nhận của chính mình. Tôi muốn nhìn thấy ở thí sinh sự chủ động, dám thử nghiệm, dám bứt phá khỏi những khuôn mẫu có sẵn.

Ban giám khảo khuyến khích thí sinh thể hiện cá tính. Ảnh: Duy Khánh

Tất nhiên, sự sáng tạo phải được chứng minh bằng hiệu quả biểu diễn thực tế. Khi đứng trên sân khấu, các bạn phải cho Ban giám khảo thấy ý tưởng nghệ thuật của mình có sức thuyết phục đến đâu. Tôi tin rằng chính những cá tính âm nhạc độc lập, giàu sáng tạo sẽ làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Tiếng hát Hà Nội năm nay.

Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

Hát bằng trái tim, bứt phá khỏi áp lực để chạm tới khán giả!

Tiếng hát Hà Nội có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Năm 2010, tôi từng tham gia cuộc thi khi chương trình còn mang tên Tiếng hát truyền hình Hà Nội. Đến nay, đây đã là mùa giải thứ ba tôi trở lại với vai trò giám khảo. Qua từng mùa, tôi cảm nhận rất rõ sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và sức lan tỏa của cuộc thi đối với đông đảo thí sinh trên cả nước.

Điều khiến tôi hào hứng là mỗi thí sinh đến đây đều mang một màu sắc riêng, cá tính riêng và khát vọng chinh phục những đỉnh cao âm nhạc. Trong ngày thi đầu tiên, nhiều bạn thể hiện sự tự tin, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ bản phối, lựa chọn ca khúc đến trang phục, phong thái sân khấu. Tôi thực sự vui khi thấy các bạn trẻ ngày càng nghiêm túc và chủ động trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Từ phải sang trái: Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly. Ảnh: Duy Khánh

Có vẻ, các thí sinh theo đuổi dòng nhạc nhẹ đang chiếm ưu thế, trong khi thính phòng và dân gian có phần ít hơn. Tôi hy vọng ở những buổi thi tiếp theo, các bạn yêu thích hai dòng nhạc này sẽ mạnh dạn đăng ký, tự tin bước lên sân khấu và thể hiện hết khả năng của mình. Mỗi dòng nhạc đều có vẻ đẹp riêng và xứng đáng có những đại diện xuất sắc.

Về tiêu chí chấm thi, tôi luôn coi trọng kỹ thuật thanh nhạc, đồng thời đánh giá cao hình thức và phong thái biểu diễn bởi đây là một cuộc thi truyền hình. Tuy nhiên, điều tôi tìm kiếm nhất ở thí sinh chính là cảm xúc và cá tính nghệ thuật.

Các bạn phải có cảm xúc của riêng mình, cá tính của riêng mình, một phong cách riêng để cuốn hút người nghe và chạm được đến trái tim khán giả. Đó mới là thử thách khó nhất đối với ca sĩ. Kỹ thuật có thể rèn luyện, nhưng để khiến người nghe rung động, người nghệ sĩ phải thực sự sống trong ca khúc và truyền được cảm xúc của mình.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ các bạn đừng để áp lực thi cử làm mất đi sự thăng hoa. Nếu cứ lo lắng mình hát có hay hay không, giám khảo sẽ nhận xét thế nào, các bạn rất dễ đánh mất sự tự nhiên khi biểu diễn. Hãy nghĩ rằng đây là cơ hội để được hát, được thể hiện đam mê và khẳng định bản thân.

Tôi mong các thí sinh hãy thật mạnh mẽ, tự tin, cháy hết mình trên sân khấu. Đừng quá bận tâm đến thắng thua, hãy hát bằng tất cả đam mê và vượt qua chính mình. Khi làm được điều đó, các bạn đã có một thành công rất đáng trân trọng.