Ban giám khảo chấm thi 4 chuyên ngành hậu cần tại Lữ đoàn 685, Vùng 4 Hải quân

Chiều 13-10, Ban giám khảo Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần Quân chủng Hải quân năm 2026 tiến hành chấm thi tại Lữ đoàn 685, Vùng 4 Hải quân.

Chấm thi dựng nhà bạt tiểu đội.

Tham gia hội thi, Lữ đoàn 685 tranh tài ở 4 chuyên ngành: Quân nhu, xăng dầu, quân y và doanh trại. Đồng thời, thực hành các nội dung gồm: Xử lý tình huống phòng, chống cháy nổ; dựng nhà bạt tiểu đội; mắc tăng võng và đào bếp Hoàng Cầm. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo và tác phong chính quy, các thành viên trong đoàn đã nỗ lực hoàn thành tốt những nội dung thi theo yêu cầu.

Thực hành xử lý tình huống phòng, chống cháy nổ.

Hội thi là dịp để kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong thời gian tới.