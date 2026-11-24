Sáng 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Quỹ Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng lễ hội về Đại thi hào Nguyễn Du, những vấn đề cần bàn”. Dự tọa đàm có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài tỉnh.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn, ông Hà Văn Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều nhấn mạnh tầm vóc, giá trị văn hóa và tư tưởng nhân văn sâu sắc trong di sản của Đại thi hào Nguyễn Du, đặc biệt là kiệt tác Truyện Kiều. Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du tại quê hương Tiên Điền đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến văn hóa, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ông Hà Văn Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều trình bày đề dẫn tọa đàm.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh hiện chưa có một lễ hội định kỳ mang bản sắc riêng, được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, gắn với thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và di sản Truyện Kiều. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng lễ hội là cần thiết nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.

Tại tọa đàm, đại biểu tập trung trao đổi về sự cần thiết, cơ sở khoa học và tính khả thi của việc xây dựng lễ hội. Các tham luận đề cập đến 6 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: sự cần thiết tổ chức lễ hội; lựa chọn tên gọi; xây dựng nội dung phần lễ, phần hội; xác định thời gian, chu kỳ tổ chức; phương án xây dựng đề án; thời điểm tổ chức lần đầu và cách thức xây dựng kịch bản lễ hội.

Nhà văn Đức Ban đề xuất phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian từ Truyện Kiều trong xây dựng lễ hội về Đại thi hào Nguyễn Du.

Từ những góc nhìn khác nhau, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều đề xuất về định hướng tổ chức lễ hội, trong đó có phương án xây dựng Festival Nguyễn Du trở thành điểm hẹn văn hóa, mang bản sắc riêng và có sức sống trong đời sống đương đại. Các ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều.

TS. Trần Đình Đàn – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về việc xây dựng lễ hội Đại thi hào Nguyễn Du.

TS. Đặng Duy Báu – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng lễ hội về Đại thi hào Nguyễn Du.

Về các hoạt động lễ hội, nhiều ý kiến đề xuất kết hợp nghi lễ tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du với những hình thức sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật như ngâm Kiều, bình Kiều, lẩy Kiều, sân khấu hóa các trích đoạn Truyện Kiều, trình diễn dân ca ví, giặm, thư pháp và các trò chơi dân gian. Qua đó, tạo không gian trải nghiệm văn hóa, góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách.

Bên cạnh nội dung lễ hội, đại biểu cũng đề xuất phương án huy động nguồn lực, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tránh lãng phí. Việc xây dựng đề án cần có sự tham gia của các cơ quan quản lý văn hóa, nhà khoa học, nghệ sĩ, dòng họ Nguyễn Tiên Điền và cộng đồng địa phương, nhằm bảo đảm cơ sở khoa học, tính thực tiễn và bản sắc riêng của lễ hội.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu, theo dõi nội dung tham luận tại tọa đàm.

Trên cơ sở các tham luận và ý kiến đóng góp, Quỹ Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều sẽ tổng hợp, xây dựng văn bản tham mưu UBND tỉnh xem xét chủ trương xây dựng đề án tổ chức lễ hội về Đại thi hào Nguyễn Du. Qua đó, hướng tới hình thành một lễ hội văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh, phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều, gắn với phát triển du lịch Hà Tĩnh.