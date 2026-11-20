Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Hoài Nam khẳng định, xây dựng “Cẩm Lệ xanh” không chỉ dừng ở việc trồng thêm cây, cải tạo một số tuyến đường, mà quan trọng hơn là phải hình thành cách tiếp cận thống nhất trong quy hoạch, đầu tư, quản lý đô thị và tổ chức đời sống cộng đồng. Đô thị xanh cần được quản lý bằng phương thức hiện đại, dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: tổ chức không gian xanh có tính kết nối và tạo bản sắc; giải quyết các vấn đề môi trường và hạ tầng; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng; xác định rõ nguồn lực và phương thức tổ chức thực hiện...

Phường Cẩm Lệ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành phường đô thị sinh thái tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng. Trong đó, phường đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% không gian xanh tại các khu vực quy hoạch được lựa chọn đều được đầu tư cơ sở hạ tầng tạo cảnh quan; hoàn thành tối thiểu 5 công viên, vườn dạo trọng điểm; 100% rác thải sinh hoạt được thu gom, phân loại, vận chuyển bảo đảm theo quy định; 100% phản ánh về môi trường được tiếp nhận, phân loại, theo dõi và xử lý trên nền tảng số…