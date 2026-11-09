Bàn giải pháp triển khai hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Quang cảnh hội thảo.

Sáng 9/11, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN&GDTX), Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Điểm cầu chính đặt tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Tham dự tại điểm cầu chính có bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục GDNN&GDTX (Bộ GD&ĐT), cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục GDNN&GDTX (Bộ GD&ĐT) phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Về phía các địa phương có ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai; bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình; ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục GDNN&GDTX, cho rằng hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng đánh giá thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp.

Bà Vũ Thị Tú Anh mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc cụ thể; đồng thời mạnh dạn đề xuất các giải pháp, kiến nghị cần được hướng dẫn, tháo gỡ ở cấp Bộ và liên ngành.

Đại diện đơn vị đăng cai, ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, cho biết tỉnh Lào Cai rất vinh dự được Bộ GD&ĐT và Cục GDNN&GDTX tin tưởng lựa chọn làm địa phương tổ chức sự kiện quan trọng này.

Tại hội thảo, đại diện Phòng Tài chính – Kế toán (Cục GDNN&GDTX) đã báo cáo, đánh giá tình hình triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021–2025; việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các giải pháp triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội thảo.

Tiếp đó, đại diện Trường Đại học Mỏ – Địa chất báo cáo tình hình xây dựng sơ đồ quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Tại điểm cầu Hà Nội, ông Nguyễn Hải Cường, Chánh Văn phòng Cục GDNN&GDTX, báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và một số định hướng trong thời gian tới.

Trong phần thảo luận, đại biểu các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung trao đổi, làm rõ bốn nhóm vấn đề.

Cụ thể, các đại biểu đánh giá thực chất kết quả triển khai quy hoạch giai đoạn 2021–2025, chỉ rõ những mục tiêu đã đạt được, chưa đạt được và nguyên nhân; thảo luận phương án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong bối cảnh mới; đề xuất định hướng phát triển mạng lưới giai đoạn 2026–2030 theo Quyết định số 2249; đồng thời làm rõ phương án quy hoạch và tổ chức thực hiện.

Phát biểu bế mạc hội thảo, bà Vũ Thị Tú Anh nhấn mạnh, Cục GDNN&GDTX sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong công tác hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức triển khai quy hoạch.

Đồng thời, Cục tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.