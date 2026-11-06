Bàn giải pháp tiếp nhận tài trợ và tiến độ xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thu Hiền

Công trình Trường THPT Nam Đàn 1, dự kiến gồm các khối nhà học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, thư viện và căng tin. Có 5 đơn vị đăng ký tài trợ gần 198 tỷ đồng theo hai hình thức. Trong đó có 2 doanh nghiệp tài trợ bằng công trình hoàn thiện và 3 đơn vị hỗ trợ bằng tiền. Để bảo đảm đồng bộ thiết kế và hạ tầng, tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương và nhà tài trợ nêu vướng mắc cũng như đề xuất phương án gỡ khó.

Ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thu Hiền

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành và nhà tài trợ rà soát, lập dự án tổng thể, xác định rõ các hạng mục của ba dự án thành phần. Các sở, ngành khẩn trương tổng hợp ý kiến, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và tổ chức đấu thầu đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bên cam kết thực hiện đúng tiến độ các phần việc được giao để trình xin ý kiến cấp trên. Riêng địa phương phải cam kết bằng văn bản và bàn giao mặt bằng sạch chậm nhất ngày 15/12, để phục vụ công tác xây dựng dự án Trường THPT Nam Đàn 1 đúng kế hoạch đề ra.