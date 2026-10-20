Bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cho sản phẩm gỗ, nội thất

Qua những mã QR được đặt tại khu nhà trọ, công nhân ở Đồng Tháp có thêm cách gửi tâm tư, nguyện vọng đến tổ chức Công đoàn mà không nhất thiết phải gặp trực tiếp cán bộ phụ trách. Nhưng để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà còn là trách nhiệm theo dõi, phản hồi và giải quyết kiến nghị của người lao động.