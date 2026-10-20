Bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cho sản phẩm gỗ, nội thất
Chiều ngày 20/10, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10/2026. Hội nghị có chủ đề “Đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm gỗ, nội thất Việt Nam”. Hội nghị nhằm thảo luận chia sẻ những khó khăn, đồng thời đưa ra giải pháp giúp ngành gỗ mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/ban-giai-phap-thuc-day-xuat-khau-cho-san-pham-go-noi-that-477829.media