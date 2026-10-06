Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn tại Dự án Gang thép giai đoạn 2

Quang cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành và cơ quan liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu định hướng nội dung làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình cho biết, thời gian qua, nhiều khó khăn, vướng mắc của dự án đã được quan tâm xử lý; tuy nhiên, vẫn còn những nội dung cần tiếp tục trao đổi, phối hợp. Đồng chí đề nghị các bên cùng rà soát tình hình, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc và trách nhiệm phối hợp, trên tinh thần đồng hành để tìm hướng xử lý phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghe báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Dự án và các đề xuất, kiến nghị của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; nghe ý kiến của Tổng Công ty Thép Việt Nam, đồng thời trao đổi các nội dung liên quan.