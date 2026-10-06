Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn tại Dự án Gang thép giai đoạn 2
Chiều 6-10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị làm việc với Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành và cơ quan liên quan.
Phát biểu định hướng nội dung làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình cho biết, thời gian qua, nhiều khó khăn, vướng mắc của dự án đã được quan tâm xử lý; tuy nhiên, vẫn còn những nội dung cần tiếp tục trao đổi, phối hợp. Đồng chí đề nghị các bên cùng rà soát tình hình, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc và trách nhiệm phối hợp, trên tinh thần đồng hành để tìm hướng xử lý phù hợp.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghe báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Dự án và các đề xuất, kiến nghị của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; nghe ý kiến của Tổng Công ty Thép Việt Nam, đồng thời trao đổi các nội dung liên quan.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/ban-giai-phap-thao-go-kho-khan-tai-du-an-gang-thep-giai-doan-2-2q2c1m8g