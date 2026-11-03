Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế đêm

Sau khi khai trương phố đi bộ Mường Thanh tối 7/3/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Smart City quản lý, vận hành tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ vào 3 buổi tối cuối tuần; đồng thời tuyên truyền, quảng bá, vận động các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia. Đến nay, phố đi bộ có gần 20 gian hàng cố định, kinh doanh các mặt hàng chủ yếu là ẩm thực, nông sản, sản phẩm OCOP, hàng lưu niệm và dịch vụ vui chơi, giải trí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú chủ trì hội nghị.

Cùng với hoạt động kinh doanh, nhiều chương trình nghệ thuật dân gian kết hợp âm nhạc đương đại, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại, thể thao đường phố được tổ chức.

Phố đi bộ là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh như: Lễ hội Hoa Ban, Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV và nhiều sự kiện quan trọng khác. Lượng khách vào ngày thường đạt khoảng 150 - 300 lượt/ngày; ngày cuối tuần có chương trình, sự kiện đạt khoảng 800 - 1.200 lượt/đêm; dịp cao điểm có thể lên tới 10.000 lượt.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai phát triển kinh tế đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Nhiều ý kiến chỉ ra các hạn chế trong quá trình vận hành, khai thác khu ẩm thực, phố đi bộ Mường Thanh và hoạt động kinh tế đêm. Trong đó, một số hạng mục hạ tầng, tiện ích phục vụ du khách chưa được đầu tư hoàn thiện; số lượng gian hàng và hoạt động kinh doanh còn hạn chế; chương trình văn hóa truyền thống chưa được tổ chức thường xuyên. Việc kết nối phố đi bộ với các điểm tham quan, di tích trên địa bàn để hình thành chuỗi trải nghiệm về đêm chưa rõ nét. Công tác vệ sinh môi trường, phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý, vận hành còn bất cập.

Đại biểu đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng cường quảng bá, thu hút các hộ kinh doanh, tổ chức thêm hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tạo sức hút cho phố đi bộ...

Lãnh đạo phường Điện Biên Phủ tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hạ tầng, cơ chế quản lý, vận hành đối với phố đi bộ Mường Thanh. Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức phân luồng và cấm phương tiện giao thông theo quy định, tạo không gian an toàn, nền nếp cho người dân và du khách.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả phố đi bộ Mường Thanh và phát triển kinh tế đêm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Điện Biên Phủ, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp rà soát cảnh quan, sân khấu, các điểm check-in; nghiên cứu phương án mở rộng không gian hoạt động phù hợp. Xây dựng kịch bản tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí cụ thể theo tuần, tháng, chú trọng các tối cuối tuần. Các đơn vị khẩn trương phối hợp rà soát toàn bộ điều kiện, ngay trong tháng 11/2026 triển khai chương trình, hoạt động tại phố đi bộ Mường Thanh nhằm tạo điểm nhấn, hiệu ứng lan tỏa, thu hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm.