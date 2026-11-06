Bàn giải pháp quản trị nhân lực và hoàn thiện chính sách pháp luật

Quang cảnh hội thảo

Ngày 6.11, tại TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) phối hợp với Trường ĐH Luật TP.HCM và Cơ quan thường trực tại miền Nam – Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Quản trị nguồn nhân lực và chính sách pháp luật cho phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, cho rằng trước tác động của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo, phát triển bền vững cần lấy con người và chất lượng thể chế làm nền tảng.

Đại biểu tham dự hội thảo

“Nếu con người là trung tâm và động lực của sự phát triển thì thể chế chính là nền tảng để khơi thông, phát huy và bảo vệ nguồn lực con người”, PGS Lưu Văn Quyết nhấn mạnh.

Theo ông, quản trị nguồn nhân lực cần gắn với hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội. Pháp luật không chỉ theo kịp thực tiễn mà còn phải tạo động lực cho đổi mới. Trong quá trình này, các cơ sở giáo dục đại học cần phát huy vai trò nghiên cứu, dự báo và tư vấn chính sách.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển con người với đổi mới quản trị và hoàn thiện thể chế, phù hợp với định hướng tại các Nghị quyết số 66, 57 và 68 của Bộ Chính trị.

Ông cho rằng chính sách nhân lực cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, có cơ chế thực hiện rõ ràng. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyển dụng và quản trị nhân sự phải bảo đảm công bằng, quyền riêng tư và trách nhiệm đối với người lao động.

Từ góc độ liên ngành, hội thảo đặt ra yêu cầu kết nối nghiên cứu về con người, xã hội, khoa học pháp lý và thực tiễn xây dựng chính sách nhằm đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền, hài hòa lợi ích giữa các bên và nâng cao hiệu quả quản trị.

Phiên tham luận toàn thể

Tại phiên toàn thể, các tham luận tập trung vào những vấn đề như quản trị nguồn nhân lực gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; thu hẹp khoảng cách năng lực công chức trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản trong bối cảnh già hóa dân số.

Các nội dung cho thấy yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cần được xem xét từ cả khu vực công, khu vực doanh nghiệp và những biến động về cơ cấu dân số.

Sau phiên toàn thể, hội thảo tiếp tục với 4 phiên chuyên đề, gồm: Quản trị nguồn nhân lực trong đổi mới tổ chức; Pháp luật và chính sách trong quản trị nguồn nhân lực; Chuyển đổi xanh và quản trị nguồn nhân lực bền vững; Thể chế và quản trị nguồn nhân lực trong xã hội số, với tổng cộng 24 báo cáo khoa học.

Phiên tham luận chuyên đề “Pháp luật và chính sách trong quản trị nguồn nhân lực”

Các tham luận đề cập nhiều vấn đề thời sự như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, tuyển dụng và quản trị nhân sự; phát triển nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động; quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công; chuyển đổi xanh và tích hợp các tiêu chuẩn môi trường...

Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn trao đổi về bảo hộ quyền tác giả đối với dữ liệu, tài sản mã hóa, chuyển đổi số trong bảo tồn di sản, quản trị giáo dục và hoàn thiện cơ chế hợp đồng lao động tại các trường đại học công lập.

Thông qua các phiên thảo luận, hội thảo góp phần làm rõ mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế và yêu cầu đổi mới quản trị trong bối cảnh hiện nay. Những trao đổi tại hội thảo là cơ sở tham khảo cho quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam.