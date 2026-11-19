Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu rộng, diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghệ song hành với bồi dưỡng năng lực con người, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp đưa EQ vào nhà trường, góp phần phát triển hài hòa tư duy và cảm xúc cho học sinh.

NGƯT, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) và GS, TS, NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Viện Tâm lý Việt Pháp cùng dự tọa đàm. Ảnh: BTC

Ông Gareth Collier, Giám đốc điều hành Tổ chức Học tập siêu hiệu quả đã chia sẻ về vai trò của EQ trong giáo dục toàn diện và xây dựng văn hóa học tập bền vững. Tham luận gợi mở cách nuôi dưỡng năng lực cảm xúc trong học tập hằng ngày, giúp học sinh nhận diện, điều chỉnh cảm xúc và ứng xử phù hợp.

Đề cập mối quan hệ giữa thành tích học thuật và sự trưởng thành về cảm xúc qua tham luận “Hơn cả thành tích học thuật - Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc trong hệ sinh thái nhà trường”, ông Melvyn Lim, Quản lý quốc gia cấp cao của Hội đồng khảo thí Cambridge nhận định, giáo dục EQ cần được đặt trong tổng thể môi trường học đường, với sự đồng hành của giáo viên và các thành viên trong nhà trường, không chỉ giới hạn trong những giờ học kỹ năng riêng biệt.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Viện Tâm lý Việt Pháp phân tích cơ sở khoa học về EQ ở lứa tuổi phổ thông. Ảnh: BTC

Ở góc độ tâm lý học, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Viện Tâm lý Việt Pháp phân tích cơ sở khoa học về EQ ở lứa tuổi phổ thông, đồng thời trao đổi những giải pháp phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh từng lứa tuổi.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu cho rằng, giáo dục không chỉ hướng tới thành tích học thuật mà còn cần giúp học sinh hiểu bản thân, biết thấu cảm, hợp tác và vững vàng trước thử thách. Những năng lực ấy cần được nuôi dưỡng hằng ngày thông qua phương pháp giảng dạy và văn hóa nhà trường, không chỉ bằng một vài tiết học kỹ năng.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội tặng hoa các diễn giả tham gia diễn đàn. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ diễn đàn còn có tọa đàm “Những giải pháp khả thi cho trường phổ thông”, tập trung trao đổi những khó khăn khi tích hợp EQ vào hoạt động sư phạm, đồng thời tìm kiếm phương pháp phù hợp với từng lứa tuổi.

Từ năm học 2026-2027, giáo dục EQ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng khung năng lực EQ và hệ thống công cụ đánh giá, gồm tiêu chí, chỉ báo hành vi, thang đo và quy trình bảo mật dữ liệu, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh từng cấp học.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: BTC

EQ được lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục, giúp học sinh rèn luyện năng lực tự nhận thức, điều chỉnh hành vi, thấu cảm, giao tiếp tích cực, hợp tác và ra quyết định có trách nhiệm, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, phòng, chống bạo lực học đường.

Khung năng lực EQ dự kiến áp dụng tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trước mắt, ngành Giáo dục Hà Nội thí điểm tại một số cơ sở giáo dục, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện công cụ. Việc theo dõi, đánh giá bảo đảm tính nhân văn, bảo mật và không tạo áp lực.