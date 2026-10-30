Bàn giải pháp phát triển kinh tế từ công nghệ số
Chiều 30/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Công nghiệp, Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức Hội thảo “Công nghệ số thúc đẩy phát triển kinh tế Lào Cai”. Hội thảo có chủ đề: “Giải pháp số cho Du lịch thông minh, Kinh tế cửa khẩu và Logistics”.
Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia và đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển du lịch thông minh; khai thác giá trị bản địa, nâng cao trải nghiệm cho du khách và sức cạnh tranh của các điểm đến. Nhiều giải pháp mới được giới thiệu như ứng dụng AI trong du lịch, bản sao số 3D/360 tích hợp AI Agents, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế số địa phương.
Đối với kinh tế cửa khẩu và logistics, tham luận của các đại biểu tập trung làm rõ bài toán thực tiễn trong phát triển cửa khẩu thông minh; ứng dụng AI phục vụ người dân, doanh nghiệp trong hoạt động du lịch, kinh tế cửa khẩu và logistics tại Lào Cai.
Trong khuôn khổ hội thảo, phiên tọa đàm với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận giải pháp ứng dụng công nghệ số, từ nhu cầu thực tiễn đến triển khai hiệu quả. Chương trình cũng tổ chức kết nối chuyên gia 1:1, tạo cơ hội trao đổi, tư vấn và thúc đẩy hợp tác.
Hội thảo góp phần kết nối chính quyền, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ban-giai-phap-phat-trien-kinh-te-tu-cong-nghe-so-post913177.html