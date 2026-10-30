Bàn giải pháp phát triển kinh tế từ công nghệ số

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia và đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển du lịch thông minh; khai thác giá trị bản địa, nâng cao trải nghiệm cho du khách và sức cạnh tranh của các điểm đến. Nhiều giải pháp mới được giới thiệu như ứng dụng AI trong du lịch, bản sao số 3D/360 tích hợp AI Agents, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế số địa phương.

Doanh nghiệp tham luận tại hội thảo.

Đối với kinh tế cửa khẩu và logistics, tham luận của các đại biểu tập trung làm rõ bài toán thực tiễn trong phát triển cửa khẩu thông minh; ứng dụng AI phục vụ người dân, doanh nghiệp trong hoạt động du lịch, kinh tế cửa khẩu và logistics tại Lào Cai.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận về nội dung "Du lịch Lào Cai trong không gian phát triển mới: Nâng cao trải nghiệm và giá trị từ công nghệ số".

Trong khuôn khổ hội thảo, phiên tọa đàm với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận giải pháp ứng dụng công nghệ số, từ nhu cầu thực tiễn đến triển khai hiệu quả. Chương trình cũng tổ chức kết nối chuyên gia 1:1, tạo cơ hội trao đổi, tư vấn và thúc đẩy hợp tác.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ các thông tin về nhu cầu ứng dụng công nghệ số và định hướng phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại Lào Cai.

Hội thảo góp phần kết nối chính quyền, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.