Chiều 26-11, tại Khánh Hòa, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị thực trạng quản lý giống tôm nước lợ năm 2026 và giải pháp phát triển năm 2027.

Các ông: Trần Đình Luân – Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Nguyễn Trọng Chánh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện cơ quan quản lý thủy sản của 22 tỉnh, thành phố ven biển; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các hiệp hội giống thủy sản và doanh nghiệp sản xuất giống trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh tại hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, năm 2026, sản lượng tôm nước lợ (tôm sú và tôm thẻ chân trắng) cả nước ước đạt hơn 1,472 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2025; trong khi diện tích thả nuôi đạt 759.566ha, tăng 0,6% so với năm trước. Kết quả này có sự đóng góp của ngành sản xuất tôm giống nước lợ, với việc cung ứng 199.097 con tôm bố mẹ, phục vụ sản xuất hơn 178,8 tỷ con tôm giống bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm.

Lãnh đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa chủ trì hội nghị

Khánh Hòa là trung tâm sản xuất tôm giống lớn nhất cả nước, với 2 vùng quy hoạch sản xuất tôm giống và 1 vùng quy hoạch sản xuất tôm bố mẹ. Năm 2026, sản lượng tôm giống của tỉnh ước đạt khoảng 52 tỷ con, đáp ứng hơn 30% nhu cầu tôm giống cả nước. Hiện nay, tỉnh tập trung chỉ đạo, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng tôm giống đạt hơn 60 tỷ con/năm; chủ động sản xuất 60% tôm thẻ chân trắng bố mẹ gia hóa và 80% tôm sú bố mẹ gia hóa có chất lượng cao, sạch bệnh, kháng bệnh.

Theo kế hoạch năm 2027, diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước đạt khoảng 755.000ha, phấn đấu sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,6 - 4,7 tỷ USD; sản lượng tôm giống nước lợ phục vụ nuôi thương phẩm đạt hơn 155 tỷ con, bảo đảm chất lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng sản xuất, quản lý, kiểm dịch tôm giống thời gian qua; chia sẻ kết quả nghiên cứu phát triển giống tôm nước lợ và đề xuất các giải pháp đột phá trong sản xuất, cung ứng tôm giống. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất tôm nước lợ năm 2027 và những năm tiếp theo.

Ông Trần Đình Luân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Đình Luân đề nghị các địa phương, đơn vị, hiệp hội và cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất; chủ động nguồn thức ăn và tôm bố mẹ từ sản xuất trong nước; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý chuỗi sản xuất giống tôm nước lợ. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn sinh học tại các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.