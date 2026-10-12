Bàn giải pháp nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Bắc Ninh

Tới dự có các đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan chuyên môn của thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, ngày 20/9, Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Một vị thế mới cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới, cao hơn về chất lượng đô thị, chất lượng quản trị và chất lượng môi trường sống.

Thành phố Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài lớn của cả nước. Đến hết tháng 9/2026, trên địa bàn thành phố có 3.720 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 52,39 tỷ USD; GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh thành của cả nước. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ và sản xuất toàn cầu đã hình thành một lực lượng ngày càng lớn gồm chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và lao động quốc tế làm việc lâu dài tại Bắc Ninh.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Vì vậy câu chuyện đặt ra hôm nay không đơn thuần là có bao nhiêu căn hộ có thể bán hoặc cho thuê cho người nước ngoài. Câu hỏi lớn hơn là thành phố Bắc Ninh cần chuẩn bị một môi trường sống như thế nào để tương xứng với quy mô và chất lượng của dòng vốn đầu tư.

Đồng chí cho rằng, khi cạnh tranh thu hút đầu tư chuyển từ số lượng sang chất lượng, lợi thế của một địa phương cũng không thể chỉ được đo bằng đất công nghiệp, hạ tầng nhà máy hay các chính sách hỗ trợ đầu tư. Khả năng thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cũng chính là một bộ phận của năng lực cạnh tranh. Vì vậy, nhà ở cho người nước ngoài cần được nhìn nhận như một cấu phần của hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và thu hút FDI chất lượng cao.

Thực tế cho thấy, nhu cầu sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại thành phố Bắc Ninh là có thực. Vấn đề cần nhìn sâu hơn là người nước ngoài có dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp hay không; có biết chính xác dự án nào được phép sở hữu, còn hạn mức bao nhiêu; việc tư vấn, giao dịch và chuẩn bị hồ sơ có thuận tiện hay không; các thông tin cần thiết có được kết nối, công khai để người có nhu cầu dễ dàng tiếp cận hay chưa.

Để thị trường phát triển đúng hướng, đồng chí đề nghị tập trung làm rõ những vấn đề cụ thể như: Lượng hóa được nhu cầu; đánh giá đúng nguồn cung; rõ vấn đề thuộc thẩm quyền nào; phải giải quyết bài toán thông tin. Đây là nền tảng rất cụ thể để nghiên cứu một cổng dữ liệu hoặc cẩm nang nhà ở cho người nước ngoài trong thời gian tới.

Đồng chí mong muốn, hội thảo hôm nay sẽ không kết thúc bằng những kiến nghị chung chung mà cần làm rõ những việc gì cần làm ngay và những vấn đề cần kiến nghị.

Quang cảnh hội thảo.

Trên tinh thần đó, các đại biểu đã tập trung, thẳng thắn thảo luận, chia sẻ thông tin về: Thực trạng nguồn cung và quản lý nhà ở cho người nước ngoài; công tác quản lý cư trú và bảo đảm an ninh, trật tự; nhu cầu nhà ở của chuyên gia, lao động nước ngoài tại các khu công nghiệp; khả năng đáp ứng của thị trường bất động sản; thực tiễn phát triển nguồn cung phù hợp với nhóm khách hàng quốc tế.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra tọa đàm. Các đại biểu trao đổi, làm rõ về người nước ngoài có thể tiếp cận những loại hình nhà ở nào; dự án nào đủ điều kiện giao dịch và còn hạn mức sở hữu; đâu là những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí nhà ở cho chuyên gia; cơ quan nào tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận; trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị môi giới, cơ quan quản lý cần được phân định như thế nào.

Một điểm nhấn của phiên tọa đàm là việc sử dụng hình ảnh Giấy chứng nhận đã cấp trong thực tế để thảo luận các tình huống pháp lý. Bên cạnh các vấn đề pháp lý, phiên tọa đàm cũng dành thời lượng trao đổi về nhu cầu nhà ở thực tế của các doanh nghiệp FDI, những khó khăn trong bố trí nơi ở cho chuyên gia nước ngoài, khả năng phát triển các mô hình căn hộ cho thuê dài hạn, căn hộ dịch vụ và khu đô thị tích hợp tiện ích.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp phát triển bất động sản, các đại biểu phân tích những điều kiện cần thiết để hình thành nguồn cung phù hợp, bao gồm dữ liệu nhu cầu, quỹ đất, hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp.

Các kiến nghị cụ thể được Ban Tổ chức tổng hợp. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để đưa ra những giải pháp trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và đề xuất giải pháp nhà ở cho người nước ngoài trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hội thảo cũng giới thiệu mô hình đề xuất Cổng thông tin điện tử nhà ở cho người nước ngoài tại Bắc Ninh.