Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã lâm nghiệp

Quang cảnh Hội thảo.

Ngành Lâm nghiệp Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và chiến lược tăng trưởng xanh bền vững. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản duy trì từ 15,8 đến 17,5 tỷ USD mỗi năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%.

Tuy nhiên, hơn 80% diện tích rừng trồng sản xuất thuộc sở hữu của các gia đình, quy mô bình quân chỉ từ 1,2 đến 2,5ha mỗi hộ. Sản xuất phân tán đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết, tổ chức vùng nguyên liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

Thái Nguyên là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế hợp tác. Bên cạnh những sản phẩm nông nghiệp có giá trị, đặc biệt là cây chè, tỉnh còn có nguồn tài nguyên rừng, diện tích đất lâm nghiệp và các hoạt động sản xuất, chế biến nông, lâm sản, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị.

Dù vậy, quy mô sản xuất còn nhỏ, nguồn lực hạn chế, năng lực quản trị và khả năng liên kết thị trường còn là những khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng hoạt động, mô hình liên kết và tiềm năng phát triển hợp tác xã lâm nghiệp quy mô lớn; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Quốc tế Erex giới thiệu các dự án nhà máy điện sinh khối, nhu cầu nhiên liệu và cơ hội hợp tác phát triển chuỗi cung ứng. Đây là hướng liên kết giúp các hợp tác xã tiếp cận nhu cầu thị trường, từng bước tổ chức vùng nguyên liệu gắn với đầu ra.

Hội thảo góp phần tăng cường kết nối giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và phát triển kinh tế tập thể bền vững.