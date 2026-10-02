Bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quang cảnh diễn ra hội nghị.

Các đồng chí: Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn của 2 đơn vị.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng và thực hiện phóng sự tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi năm 2026.

Theo chương trình phối hợp, từ tháng 10 đến tháng 12-2026, hai cơ quan sẽ phối hợp sản xuất và phát sóng 18 phóng sự chuyên đề truyền hình. Trong đó, 15 phóng sự thuộc chủ đề “Sắc màu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang” tập trung phản ánh bản sắc văn hóa truyền thống, di sản, lễ hội, kiến trúc, nghề truyền thống; mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo trình bày quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị tại hội nghị.

Cùng với đó, 3 phóng sự chuyên đề về tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026; phản ánh đời sống tâm linh lành mạnh và đóng góp của các chức sắc, tín đồ trong phát triển kinh tế - xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Các sản phẩm báo chí được sản xuất với hình thức sinh động, phát sóng định kỳ hằng tuần trên các kênh truyền hình và hạ tầng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, đồng thời chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội chính thống nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết tuyên truyền vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền thời gian qua; đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm và phương thức phối hợp giữa hai đơn vị.

Chương trình phối hợp nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo với cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, sát thực tiễn; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.