Bàn giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận chuyên trách

Quang cảnh Hội thảo.

Hình thành kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học cho biết, Hội thảo hướng tới cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu, đào tạo bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Các ý kiến tại Hội thảo sẽ được ban tổ chức nghiên cứu tiếp thu tổng hợp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, xây dựng đội ngũ chuyên trách Mặt trận cần chú ý cung cấp, cập nhật, hình thành kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Một trong những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay là việc thực hiện mô hình tổ chức mới và chuyển đổi số trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Để MTTQ Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ mới này thì cán bộ chuyên trách ở Trung ương, là cấp chiến lược, phải am hiểu sâu sắc về lịch sử, truyền thống, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, vị trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đối với nhiệm vụ xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

"Đối với cán bộ chuyên trách Mặt trận cơ sở vừa phải được trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới; đồng thời phải thực sự sát dân, gần dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân" - PGS.TS Lê Bá Trình đề xuất.

TS Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo TS Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, cần nghiên cứu ban hành hoặc hướng dẫn khung năng lực cán bộ Mặt trận theo các cấp, nhóm chức danh và vị trí việc làm. Khung năng lực phải là "xương sống" cho toàn bộ hệ thống đào tạo.

Cùng với đó phải hình thành cơ chế "đào tạo theo nhu cầu". Cụ thể, định kỳ hằng năm cần khảo sát cán bộ đang thiếu năng lực gì? Địa phương đang phát sinh vấn đề gì? Mặt trận đang gặp khó khăn ở khâu nào... từ đó xác định chương trình đào tạo phù hợp.

TS Lê Mậu Nhiệm - nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

TS Lê Mậu Nhiệm - nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cho rằng, môi trường số đã làm thay đổi kỳ vọng của người dân về tốc độ phản hồi. Một thông tin có thể lan rộng trước khi quy trình hành chính hoàn tất. Cán bộ Mặt trận cần biết phản hồi bước đầu, xác nhận đã tiếp nhận, thông báo tiến độ và phân biệt rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết với nội dung Mặt trận có trách nhiệm tổng hợp, giám sát. Thiếu kỹ năng này dễ dẫn đến im lặng kéo dài hoặc trả lời chung chung.

Trên cơ sở đó, TS Lê Mậu Nhiệm đề xuất xây dựng khung năng lực gồm sáu hợp phần, trong đó năng lực số và năng lực vận động Nhân dân được đan xen trong toàn bộ quy trình công tác. Mỗi hợp phần cần được mô tả bằng hành vi quan sát được và sản phẩm công việc, thay vì chỉ liệt kê kiến thức hoặc chứng chỉ.

Tham mưu hoàn thiện khung năng lực và tiêu chí đánh giá cán bộ

TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học phát biểu tại Hội thảo.

Ghi nhận những ý kiến tham luận tại Hội thảo, TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học cho biết, Hội thảo đã thu được nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là việc làm rõ định nghĩa, cán bộ chuyên trách của MTTQ Việt Nam, tập trung làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận, nhấn mạnh tính đặc thù của công tác Mặt trận.

Theo TS Nguyễn Khắc Toàn, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất định hướng xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận theo mô hình mới, đáng chú ý là việc chuyển từ đào tạo thiên về truyền đạt kiến thức sang tư duy mới về phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt là việc xác định 8 nhóm năng lực cốt lõi trong khung năng lực đối với cán bộ Mặt trận các cấp.

Đồng thời, các đại biểu đã khái quát quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và các giải pháp về công tác cán bộ của Mặt trận, trong đó lưu tâm đến đổi mới tư duy công tác tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng đến năng lực nhận diện và phân tích vấn đề xã hội, năng lực tổng hợp và chuyển hóa thông tin phục vụ cho nhiệm vụ tham mưu…

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo.

TS Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, thông qua Hội thảo, từ những nghiên cứu khái quát về xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học cần đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng thiết thực hơn, sát với vị trí việc làm và nhu cầu thực tiễn, phân loại theo nhóm nhiệm vụ, kết hợp giữa kiến thức nền tảng với kỹ năng thực hành và nghiên cứu thực tế.

Cùng với đó cần nghiên cứu tham mưu hoàn thiện khung năng lực và tiêu chí đánh giá cán bộ, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời khẩn trương xây dựng khung chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để trình Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét phê duyệt trong năm 2026.

“Kết quả của Hội thảo đề ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam. Đây cũng là những định hướng rõ ràng giúp Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới” - TS Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.