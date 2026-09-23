Bàn giải pháp mở rộng thị trường cho sản phẩm Halal Việt Nam

Sáng 23/9, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tháng 9/2026 với chủ đề “Halal Việt Nam: Nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phối hợp để thúc đẩy xuất khẩu”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Thương vụ tại các thị trường Halal quan trọng trên thế giới, cùng doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng.