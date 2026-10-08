Bàn giải pháp khơi thông dòng vốn, tạo động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các ngân hàng, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP tăng 10,31%, trong đó quý III tăng 11,83% - cao nhất từ đầu năm; thu ngân sách đã vượt dự toán. Thành phố đã tháo gỡ cho hàng trăm dự án tồn đọng, kéo dài theo các cơ chế đặc thù của Trung ương.

Những kết quả đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và ngành ngân hàng trên địa bàn. Thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của ngành ngân hàng.

Theo lãnh đạo thành phố, đến cuối quý III/2026, các tổ chức tín dụng tổ chức khoảng 750 buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, giải ngân cho vay mới 23,5 nghìn tỷ đồng cho hơn 2.000 doanh nghiệp; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng hơn 17%, cho vay công nghiệp và xây dựng tăng gần 9,5%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,13%.

Thành phố đã phê duyệt 356 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, hoàn thành xử lý 206 dự án; tháo gỡ gần như toàn bộ trường hợp theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị; duy trì đối thoại doanh nghiệp hằng tuần.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2026, huy động vốn trên địa bàn tăng hơn 10% nhưng dư nợ tín dụng chỉ tăng 4,45%, thấp hơn đáng kể mức tăng 10,67% của cả nước.

Dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm, lãi suất có xu hướng tăng, số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể gia tăng. Nhiều dự án dù đã được tháo gỡ pháp lý vẫn chưa tiếp cận được vốn để triển khai. Đây là những điểm nghẽn về tín dụng cần tập trung tháo gỡ.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng từ 11% trở lên; theo đó, quý IV phải tăng trưởng 13,6%. Để đạt mục tiêu này, riêng quý IV, nền kinh tế thành phố cần 35 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó dư nợ tín dụng trên địa bàn cần tăng thêm 15 nghìn tỷ đồng.

Đây là yêu cầu cao nhưng nằm trong khả năng của hệ thống ngân hàng nếu tháo gỡ được các vướng mắc về phía dự án, doanh nghiệp và thủ tục của chính quyền.

Trong quý IV/2026, thành phố có 28 dự án quy mô lớn khởi công với tổng mức đầu tư gần 72 nghìn tỷ đồng và 72 dự án lớn đang triển khai. Ngoài ra, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn gần 149 nghìn tỷ đồng, cùng 34 dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế.

Đây là cơ hội cho các tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động tại Đà Nẵng, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn bị nguồn vốn trung, dài hạn ngay từ bây giờ.

Thành phố mong muốn dòng vốn tín dụng tăng thêm trong những tháng cuối năm được ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh: các dự án hạ tầng, công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, logistics, xuất khẩu; các dự án đã được tháo gỡ và đủ điều kiện tái khởi động; nhà ở xã hội; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do.

Theo lãnh đạo thành phố, hiện nay, dư nợ thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 73% tổng dư nợ trên địa bàn; công nghiệp và xây dựng mới chiếm khoảng 23,5%. Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tăng cho khu vực sản xuất là yêu cầu để tăng trưởng của thành phố bền vững hơn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Vì vậy, hội nghị là dịp để lắng nghe trực tiếp, đầy đủ những khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận vốn, như vướng ở hồ sơ pháp lý dự án, tài sản bảo đảm, lãi suất, thời gian thẩm định hay ở phía cơ quan nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, hội nghị cũng là dịp để ngành ngân hàng và chính quyền thành phố cùng xác định giải pháp cho từng nhóm vướng mắc; vấn đề thuộc thẩm quyền thì giải quyết ngay tại hội nghị hoặc trong thời hạn cụ thể; vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, kiến nghị Trung ương.

“Hội nghị cũng cần có kết quả cụ thể, như các gói tín dụng, danh mục dự án được kết nối vốn, các thỏa thuận hợp tác được ký kết và một cơ chế theo dõi đến cùng sau hội nghị”, lãnh đạo thành phố kỳ vọng.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm cho biết, 9 tháng năm 2026, thu hút đầu tư tăng mạnh về quy mô. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 88 nghìn tỷ đồng, tăng 42,25%, gần gấp 3 lần mức tăng của cả nước, bằng 33,3% GRDP theo giá hiện hành của 9 tháng - cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 27,2% của năm 2025.

Trong đó, khu vực tư nhân đang là nguồn vốn chủ yếu của nền kinh tế thành phố với tỷ trọng chiếm 70,1% và tăng 60,67% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó vốn của nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 80,9%; vốn của các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 28,27%.

Đối với hoạt động tín dụng, đến cuối tháng 9, vốn huy động trên địa bàn đạt 424,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,27% so với cuối năm 2025 - cao hơn mức tăng của cả nước (9,63%). Tuy nhiên, dư nợ tín dụng chỉ đạt 469,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,45%, bằng khoảng 42% mức tăng của cả nước (10,67%).

So với số liệu cuối năm 2025, trong 9 tháng năm 2026, vốn huy động trên địa bàn tăng thêm khoảng 46,4 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng thêm khoảng 31,6 nghìn tỷ đồng.

Trong nguồn vốn đầu tư toàn xã hội thì phần vốn đến từ hệ thống tín dụng chiếm khoảng 36%; 64% còn lại đến từ vốn tự có của doanh nghiệp, dân cư, vốn ngân sách, vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn khác.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, để thực hiện kịch bản tăng trưởng 11,22%, vốn đầu tư toàn xã hội quý IV/2026 cần đạt khoảng 35 nghìn tỷ đồng, đưa tổng vốn đầu tư cả năm 2026 lên khoảng 123 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với năm 2025.

Khối lượng vốn quý IV chiếm khoảng 28% vốn cả năm, trong khi thời gian chỉ chiếm 25%. Theo đó, bình quân mỗi tháng trong quý phải thực hiện khoảng 11,4 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 16,6% so với bình quân 9 tháng năm 2026 (khoảng 9,8 nghìn tỷ đồng).

Hội nghị cũng chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác/biên bản ghi nhớ giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.