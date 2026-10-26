Bàn giải pháp khai thác AI hỗ trợ khám chữa bệnh trong y tế

AI không thay thế người thầy thuốc

GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược nhấn mạnh, trong y học, một mô hình có độ chính xác cao chưa đồng nghĩa với một công nghệ có giá trị lâm sàng. Một thuật toán hoạt động tốt trong môi trường nghiên cứu chưa chắc sẽ hoạt động tốt tại bệnh viện, tại tuyến y tế cơ sở của Việt Nam.

Vì vậy, cùng với đổi mới công nghệ, chúng ta cần bằng chứng lâm sàng, dữ liệu phù hợp, cơ chế quản trị, tiêu chuẩn đánh giá, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khả năng giải thích và đặc biệt là trách nhiệm nghề nghiệp. “AI phải hỗ trợ con người ra quyết định tốt hơn, chứ không thay thế trách nhiệm của người thầy thuốc” - GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành chỉ rõ.

GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược phát biểu tại hội nghị.

Theo GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành, tại Việt Nam, cơ hội của AI trong y tế là rất lớn, nhưng cũng có những yêu cầu rất riêng. Các hệ thống AI cần được phát triển và đánh giá trên dữ liệu phù hợp với người Việt Nam, với mô hình bệnh tật, nguồn lực, quy trình chuyên môn và điều kiện vận hành của hệ thống y tế. “Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể tiếp cận được, tích hợp được vào thực hành và giải quyết một vấn đề y tế cụ thể. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế công cộng, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư công nghệ, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp” - GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành nhận định.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Anh Tú chia sẻ, theo “Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (phê duyệt tại Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ), AI được xác định là trụ cột chiến lược quan trọng của các ngành, lĩnh vực (9 trụ cột phát triển).

Trong đó, lĩnh vực y tế được đặt ra với các định hướng và mục tiêu cụ thể, bao gồm: phát triển hệ thống y tế thông minh; ứng dụng AI trong quản lý sức khỏe, y tế dự phòng, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc từ xa và quản lý bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe của người dân. “Đây là cơ hội để bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm hơn, được chăm sóc tốt hơn ngay tại địa phương. Với thầy thuốc, đó là thêm thông tin được kiểm chứng và thêm thời gian dành cho người bệnh” - ông Trần Anh Tú khẳng định.

Chia sẻ từ nghiên cứu thực tế, PGS.TS. Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm cho biết, bệnh viện đang phát triển một trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo chuyên sâu về bệnh lý cột sống. Hệ thống trợ lý AI đang nghiên cứu được thiết kế để ngay cả khi người bệnh đến khám vì đau thắt lưng, vẫn cần được hỏi thêm về các biểu hiện như đau cổ, tê tay hoặc rối loạn chức năng cơ tròn. Qua đó, AI được kỳ vọng hỗ trợ bác sĩ khai thác đầy đủ thông tin, hạn chế nguy cơ bỏ sót các dấu hiệu liên quan đến bệnh lý cột sống ở nhiều vị trí.

AI phải được kiểm chứng trong thực tiễn

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia đã được nghe các báo cáo chuyên sâu, đồng thời tập trung thảo luận xoay quanh 4 nhóm nội dung ứng dụng trọng điểm: “AI hỗ trợ chẩn đoán: Nâng cao độ chính xác, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý qua hình ảnh và dữ liệu cận lâm sàng”; “AI hỗ trợ quyết định lâm sàng: Tối ưu hóa phác đồ điều trị, trợ lực cho bác sĩ trong các ca bệnh phức tạp”; “Điều trị cá thể hóa: Máy đo liệu trình y tế chuyên biệt, phù hợp với đặc điểm sinh học của từng bệnh nhân”; “AI trong quản trị bệnh viện: Tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu trải nghiệm của người bệnh”.

Các chuyên gia, đại biểu đồng thuận rằng, để các giải pháp AI được triển khai và nhân rộng trong hệ thống y tế Việt Nam, công nghệ đó phải được kiểm chứng nghiêm ngặt về cả hiệu quả lâm sàng, tính an toàn, cũng như đảm bảo sự công bằng cho người bệnh. Các phiên chuyên đề tiếp tục mở rộng sang y tế cơ sở, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tâm thần, giáo dục y khoa, hạ tầng dữ liệu, quản trị, an toàn và đánh giá giá trị của AI.

GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành cho rằng, đã qua giai đoạn chủ yếu đặt câu hỏi AI có thể làm được gì. “Thời điểm hiện nay, vấn đề quan trọng hơn là xác định AI có thực sự tạo ra giá trị cho người bệnh hay không; có giúp nhân viên y tế đưa ra quyết định tốt hơn không; có thể vận hành an toàn, công bằng, minh bạch và bền vững trong hệ thống y tế hay không?” - GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, lợi thế quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội là một hệ sinh thái đại học đa ngành. Sự kết nối giữa các đơn vị về y dược, công nghệ, khoa học dữ liệu, toán học và khoa học cơ bản; đặc biệt là Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Công nghệ, tạo điều kiện hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành.

Cùng với sự đồng hành của Câu lạc bộ Khoa – Trường – Viện Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam), các cơ sở y tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, những nhóm này có thể phát triển giải pháp công nghệ từ nhu cầu thực tế của ngành y tế, đồng thời đưa các mô hình thử nghiệm vào đánh giá trong thực tiễn.

Thông qua Hội nghị, Ban Tổ chức kỳ vọng các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm triển khai và kết nối học thuật sẽ tiếp tục được phát triển thành những hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng cụ thể. Mục tiêu lâu dài là thúc đẩy các giải pháp AI được kiểm chứng, an toàn, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của hệ thống y tế Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.