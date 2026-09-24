Bàn giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm

Cuộc họp được trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 15/9/2026, cả nước có hơn 1,08 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong biên chế. Sau khi điều tiết giáo viên thừa cục bộ sang nơi thiếu, cả nước vẫn còn thiếu hơn 103 nghìn giáo viên so với định mức. Năm học 2026-2027, số lớp phổ thông tăng 8.953 lớp, phát sinh nhu cầu bổ sung hơn 20.000 giáo viên. Trong khi đó, hơn 44.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao từ năm 2025 trở về trước vẫn chưa được tuyển dụng.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Trước thực tế này, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như điều động, thuyên chuyển, bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp và hợp đồng giáo viên. Tuy nhiên, việc tuyển dụng, phân bổ và sử dụng đội ngũ giáo viên vẫn gặp khó khăn, nhất là tại địa bàn miền núi, vùng khó khăn và đối với một số môn học đặc thù. Bên cạnh việc giải quyết nhu cầu trước mắt, cuộc họp cũng tập trung vào công tác đào tạo giáo viên. Các đại biểu đề nghị tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và địa phương, bảo đảm việc đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, nhất là đối với những môn học, địa bàn còn thiếu giáo viên.

Tại Sơn La, sau sắp xếp, sáp nhập, năm học 2026–2027, toàn tỉnh còn 406 cơ sở giáo dục công lập, với gần 353 nghìn học sinh. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở bậc mầm non, tiểu học và một số môn học đặc thù. Để bảo đảm đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục, tỉnh đang triển khai điều động, phân công giáo viên dạy liên trường, liên cấp; đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ sung giáo viên theo số biên chế được giao. Sơn La cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn về biên chế, kinh phí hợp đồng và đặt hàng đào tạo giáo viên.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu Sơn La.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo từng địa bàn, cấp học, môn học; từ đó có giải pháp điều tiết, tuyển dụng, bố trí và sử dụng phù hợp. Việc giải quyết thiếu giáo viên cần gắn với sắp xếp mạng lưới trường lớp, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có và nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các địa bàn khó khăn, cần có chính sách phù hợp về nguồn lực, kinh phí, thu hút và giữ chân giáo viên. Đồng chí Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới đào tạo sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.