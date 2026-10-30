Bàn giải pháp định hướng công tác tư tưởng cho công nhân trong bối cảnh mới

Hội thảo khoa học góp ý Đề án "Công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới", chiều 29.10. Ảnh: Hữu Chánh

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công nhân lao động bởi đây là đối tượng rất dễ bị kích động lôi kéo. Việc phát huy vai trò định hướng tư tưởng của tổ chức Công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó nhằm đảm bảo phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, công tác tuyên truyền cần gắn với việc lựa chọn những chính sách gần gũi, thiết thực với công nhân.

Trao đổi tại hội thảo, Trung tá Nguyễn Duy Hùng (Bộ Công an) nhấn mạnh công tác tư tưởng đối với công nhân lao động là then chốt và đề nghị Đề án cần xác định rõ phạm vi người lao động cần hướng đến, không chỉ giới hạn ở công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp mà còn bao gồm cả lao động ở khu vực phi chính thức như lái xe công nghệ. Đây là nhóm có đặc thù làm việc phân tán, không tập trung tại một địa điểm và thường xuyên tương tác trên môi trường số. Do đó, cần có cách thức tuyên truyền, định hướng phù hợp.

Theo ông Hùng, cần đánh giá thực trạng tư tưởng của công nhân, người lao động; nhận diện các thủ đoạn tác động đến uy tín, niềm tin và hình ảnh của tổ chức Công đoàn, cũng như những hình thức kích động tư tưởng, để có giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả. Đồng thời, cần bổ sung hai nhóm giải pháp trọng tâm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tin giả, thông tin sai sự thật.

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội có hơn 2.500 công nhân. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết, cần chuyển hóa nội dung tuyên truyền thành hành động. Đặc biệt là cần cung cấp các bộ tài liệu dưới hình thức video để những người lao động làm việc phân tán xem được trên điện thoại di động.

Bên cạnh đó, một số ý kiến từ các cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng công nhân cần được định hướng tư tưởng bằng những cách gần gũi hơn. Do đó nên có những giải pháp cụ thể để cấp cơ sở thực hiện hiệu quả.

Ông Ngọ Văn Khuyến - Phó trưởng Ban Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và Đoàn thể Trung ương nêu các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án cần phù hợp với thực tế và thống nhất với nhận thức, đồng thời gắn với tuyên truyền vận động để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, tiếp thu các ý kiến góp ý, Đề án cần thể hiện rõ nội dung tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp với đặc thù công nhân làm việc theo ca, kíp. Trong đó, có thể tăng cường sử dụng video ngắn, nội dung trực quan để người lao động dễ tiếp cận.