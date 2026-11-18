Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Nhóm địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, nhiều năm qua, Hải Phòng luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng và giữ vai trò đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung trong bối cảnh cả nước đang dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là bài toán có yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ từ các cực tăng trưởng trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Do đó, Chính phủ kỳ vọng Hải Phòng sẽ nỗ lực ở mức cao nhất, phấn đấu vượt qua những chỉ tiêu mà thành phố đã đề ra, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng nêu rõ, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao cùng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn công tác mong muốn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đặc biệt là các vấn đề cần sự chỉ đạo từ Chính phủ và hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên nêu rõ, 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 12,08%, thuộc nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên. Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ ba toàn quốc. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,12%, cao hơn 2,72 điểm phần trăm so với mức tăng 12,4% của cả nước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,99%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và bằng 96,3% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 40,1 tỷ USD, tăng 18,8%, đưa mức xuất siêu lên 10 tỷ USD. Hoạt động cảng biển và logistics tiếp tục tăng trưởng tích cực. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; doanh thu vận tải, kho bãi và các dịch vụ liên quan tăng 20,8%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng đạt 181.000 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 10,12% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 69% và bằng 96,4% kế hoạch năm. Đến ngày 31/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 33.877 tỷ đồng, tương đương 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tại Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do năm 2025 (FTA Index 2025), Hải Phòng dẫn đầu cả nước và là địa phương duy nhất được đánh giá ở mức "Rất tốt".

Thành phố kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tạo điều kiện chủ động khai thác nguồn lực phát triển. Hải Phòng cũng đề xuất sớm điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cảng biển, giao thông kết nối liên vùng, bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm và tháo gỡ khó khăn trong phát triển nguồn điện.

Ghi nhận những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, đại diện các bộ, ngành Trung ương đặc biệt đánh giá cao việc địa phương duy trì được đà tăng trưởng hai con số suốt nhiều năm liền. Dù vậy, các đơn vị lưu ý thành phố cần tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, khơi thông nguồn vốn đầu tư trong nước, giữ ổn định mặt bằng giá cả và khai thác thêm những dư địa tăng trưởng mới từ thương mại, dịch vụ, du lịch cũng như kinh tế ban đêm.

Liên quan đến các kiến nghị của địa phương, đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, các đơn vị cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, cơ chế, chính sách phát triển đô thị cũng như đầu tư hạ tầng cảng biển và các dự án năng lượng.

Vai trò trung tâm cảng biển, logistics hiện đại của cả nước

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, mang ý nghĩa then chốt nhằm tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế và lực cho cả giai đoạn phát triển mới. Trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình quốc tế, nhất là tác động từ xung đột quân sự ở Trung Đông khiến chuỗi cung ứng gián đoạn và giá năng lượng tăng vọt, tăng trưởng kinh tế 9 tháng của cả nước vẫn ghi nhận con số 9,01%, trong đó quý III đạt 9,95%. Quý IV được xác định là giai đoạn 'nước rút' quyết định, đòi hỏi nền kinh tế phải tăng tốc lên khoảng 12,5% mới chạm đích tăng trưởng từ 10% trở lên.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Những con số nêu trong báo cáo về kinh tế - xã hội thành phố khẳng định vị trí của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của địa phương.

Nhấn mạnh quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vừa qua; Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. Người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tận dụng tối đa cơ hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027.

Thành phố tập trung cao độ trong giai đoạn "nước rút", bám sát kịch bản tăng trưởng và điều hành quyết liệt để hoàn thành toàn diện ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra; tăng tốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, đồng thời chủ động kiểm soát lạm phát, bảo đảm cung ứng hàng hóa và chăm lo tốt an sinh xã hội dịp cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thăm và làm việc tại Chi Cục Hải quan khu vực III. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Về định hướng chiến lược, Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, công nghiệp xanh, sạch và công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ chế điều phối đồng bộ, bổ trợ lẫn nhau giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp và Khu Thương mại tự do thế hệ mới nhằm tránh trùng lặp, nâng cao sức cạnh tranh; đẩy mạnh liên kết vùng trên các hành lang kinh tế để phát huy vai trò trung tâm cảng biển, logistics hiện đại của cả nước.

Đối với các kiến nghị của thành phố, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp đầy đủ, phân công rõ trách nhiệm cho các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn và đề xuất phương án giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hải Phòng bứt tốc phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của các bộ, ban, ngành Trung ương với sự phát triển của Hải Phòng. Nghiêm túc tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, người đứng đầu UBND thành phố khẳng định Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa thành các giải pháp hành động thiết thực nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã kiểm tra khu vực thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III. Tại đây, Phó Thủ tướng biểu dương những đóng góp nổi bật của đơn vị trong thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư và phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu cho cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trực tiếp khảo sát mô hình thông quan tập trung, Phó Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả số hóa dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục giúp rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục vận hành thông suốt, sớm sơ kết, hoàn thiện quy trình một đầu mối để nhân rộng toàn quốc. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, bảo đảm quản lý chặt chẽ nhưng thông thoáng nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu.