Bàn giải pháp đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản trị địa phương

Sáng 13-11, tại Khánh Hòa, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội thảo khoa học “Phân quyền, phân cấp giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương trong việc thực hiện quản trị địa phương”. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo các cục, vụ, viện, trường đại học; lãnh đạo sở nội vụ, sở tư pháp, sở nông nghiệp và môi trường, sở tài chính của nhiều tỉnh, thành phố; đại diện một số sở, ngành của Khánh Hòa.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Hệ thống pháp luật về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền cũng đã được sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý làm rõ những vấn đề cốt yếu trong mối quan hệ giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương, đề xuất các giải pháp đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, tập trung làm rõ cơ sở khoa học và tiêu chí phân định thẩm quyền giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ căn cứ lựa chọn hình thức phân quyền, phân cấp, ủy quyền phù hợp. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã chuyển giao; chỉ rõ những vướng mắc về thể chế, tổ chức thực hiện, quy định pháp luật, những bất cập trong công tác phối hợp. Từ đó, đề xuất cơ chế bảo đảm thực hiện; làm rõ mối quan hệ giữa giao nhiệm vụ với bố trí nhân lực, phân bổ tài chính, tổ chức dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn; nghiên cứu cách thức phân quyền, phân cấp phù hợp với các địa bàn; làm rõ phương thức kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình tương ứng với thẩm quyền được giao; đề xuất cơ chế xác định trách nhiệm của cơ quan giao quyền, thực hiện, tập thể và cá nhân… để tiếp tục hoàn thiện phân quyền, phân cấp.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Công Giao (Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và địa phương trong quản trị địa phương; kiểm soát quyền lực nhà nước, nguyên tắc, tiêu chí phân quyền, phân cấp; kinh nghiệm kiểm soát quyền lực, những vấn đề đặt ra trong đổi mới phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và địa phương; trách nhiệm giải trình của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp; một số vấn đề đặt ra trong phân quyền, phân cấp tại một số địa phương, lĩnh vực cụ thể…

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp phát biểu.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Khánh Hòa đã rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm nguyên tắc 1 việc chỉ giao cho 1 cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện. Đến nay, tỉnh chưa phát hiện nhiệm vụ bị chồng chéo, trùng lặp về thẩm quyền. Việc phân định nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu của bộ máy sau sắp xếp. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung lĩnh vực nội vụ chưa được quy định đồng bộ hoặc còn có cách hiểu khác nhau; một số nội dung phát sinh chưa được quy định cụ thể, thống nhất. Địa phương đề xuất Trung ương tiếp tục rà soát, kịp thời xử lý các nội dung còn chồng chéo; tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nguồn lực về ngân sách, cơ sở hạ tầng; tăng cường tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã…

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu phục vụ công tác tham mưu của Bộ Nội vụ.