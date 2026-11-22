Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Hà Nội chủ trì; Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển DGroup phối hợp cùng Viện Doanh Trí, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), Câu lạc bộ CEO 1983 và các đơn vị liên quan thực hiện.

Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Nhận diện những yếu tố tác động đến tăng trưởng

Trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, sức chống chịu của DN phụ thuộc ngày càng lớn vào chất lượng quản trị, năng lực kiểm soát dòng tiền, khả năng tìm kiếm thị trường và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Số hóa và AI mở ra những công cụ mới, song chỉ tạo ra giá trị bền vững khi được triển khai theo bài toán cụ thể của doanh nghiệp.

Tại tọa đàm, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), đã chia sẻ những phân tích về triển vọng thị trường năm 2027. Theo TS Võ Trí Thành, thị trường hiện nay đang rất rộng mở; không gian phát triển trải dài rộng từ lòng đất đến mặt đất, từ tầng thấp đến tầng cao, từ trong nước đến ngoài nước…

Khẳng định thị trường đang tạo ra những cơ hội lớn cho DN, TS Võ Trí Thành cũng nhấn mạnh vai trò của dữ liệu - yếu tố gắn kết nhiều lĩnh vực. Và trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra đối với các DN là cần quản trị sự bất định, quản trị rủi ro hiệu quả. Kết nối và tận dụng các cơ hội từ cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân hiện nay.

TS Nguyễn Hữu Thái Hoà chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Nếu như thị trường tạo ra cơ hội thì dòng tiền là yếu tố để biến cơ hội thành giá trị. “Làm gì để giữ dòng tiền, chủ động nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng” là vấn đề TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính trao đổi tại toạ đàm. Vị chuyên gia đã làm rõ vấn đề về quản trị thanh khoản, cấu trúc vốn và chuẩn bị nguồn lực tài chính.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, thực tế hiện nay có tình trạng nhiều DN có doanh thu tăng, nhưng dòng vốn lại không có. Dòng vốn bị tắc nghẽn do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, bán hàng nhưng khách nợ, hoặc thanh toán chậm; thứ hai là sản xuất đầy kho nhưng tiêu thụ chậm. Lời khuyên của chuyên gia là DN cần quản trị dòng tiền hiệu quả.

“Từ chuyển đổi số đến ứng dụng AI - Bắt đầu từ đâu để tăng năng suất thực?” là vấn đề được TS Nguyễn Hữu Thái Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp đề cập tại tọa đàm. Vị chuyên gia gợi mở cách đưa công nghệ vào các quy trình kinh doanh có thể đo lường hiệu quả.

TS Thái Hoà đã chia sẻ phương thức thiết lập hệ thống quản lý để kiểm soát rủi ro trong phát triển, cung cấp và sử dụng AI. Đồng thời khuyến nghị: Chỉ sử dụng công cụ AI được phê duyệt; tuyệt đối không nhập dữ liệu mật, dữ liệu hạn chế vào dịch vụ chưa được phép; kiểm chứng đầu ra với nguồn gốc.

Đại diện Viện Doanh Trí ký kết hợp tác với các đơn vị. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Gợi mở lời khuyên cho doanh nghiệp

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, bài toán đặt ra với DN không chỉ là xác định mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà quan trọng hơn là tìm giải pháp duy trì hoạt động, bảo toàn nguồn lực và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường.

Theo ông Minh, những khó khăn mà DN đang đối mặt không đến từ một yếu tố riêng lẻ. Biến động chính trị, dịch bệnh, xung đột, chính sách thuế quan và những thay đổi của kinh tế vĩ mô đang tạo ra sức ép đồng thời lên hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, nhiều DN còn phải giải quyết những vấn đề rất cụ thể như dòng tiền, khả năng mở rộng thị trường, chi phí vận hành và năng lực cạnh tranh khi tham gia chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Ông Trần Văn Minh cũng cho rằng, môi trường kinh doanh đang đặt ra nhiều thách thức, buộc DN phải thận trọng hơn trong hoạch định tài chính và điều hành hoạt động. Khả năng duy trì dòng tiền cần được DN đặt ở vị trí ưu tiên; đồng thời, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu chi phí, cải thiện năng lực quản trị và tìm kiếm những phương thức kinh doanh phù hợp hơn với bối cảnh mới.

Một số ý kiến chuyên gia, đại diện DN chia sẻ tại tọa đàm nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn lực của từng đơn vị có giới hạn, việc kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác khai thác cơ hội thị trường có thể tạo ra giá trị lớn hơn so với nỗ lực đơn lẻ. DN không chỉ cần tự củng cố năng lực bên trong mà còn phải tìm được đối tác phù hợp để bổ trợ thế mạnh, mở rộng mạng lưới và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bà Lê Thị Dung - Viện trưởng Viện Doanh Trí chia sẻ. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Bà Lê Thị Dung - Viện trưởng Viện Doanh Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển DGroup, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983 chia sẻ, điều DN cần trước thềm năm 2027 không chỉ là thêm thông tin dự báo mà là khả năng chuyển thông tin thành quyết định.

“Chúng tôi mong mỗi DN sau tọa đàm xác định rõ hơn ba việc: thị trường nào cần tập trung, dòng tiền nào phải bảo vệ và công đoạn nào có thể ứng dụng công nghệ để nâng hiệu suất. Đó là những thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo ra năng lực tăng trưởng dài hạn...”, bà Lê Thị Dung nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Dung cũng cho rằng, kết nối giữa các chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng DN chỉ có ý nghĩa khi những trao đổi được nối tiếp bằng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và các hoạt động hỗ trợ cụ thể. Tọa đàm vì vậy cũng là dịp mở rộng mạng lưới, tiếp nhận nhu cầu thực tế để xây dựng các chương trình đồng hành phù hợp, hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng DN trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình chiều 21-11, Viện Doanh Trí đã chính thức ra mắt Cộng đồng Doanh Trí; đồng thời thực hiện ký kết hợp tác với 3 đối tác gồm: Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Cuộc sống số (DIGILIFE); MTH Corporation và Công ty Cổ phần kết nối số Việt Nam. Việc ra mắt Cộng đồng Doanh Trí là một bước phát triển từ các hoạt động kết nối của Viện, hướng tới xây dựng môi trường học hỏi thường xuyên, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và tìm kiếm cơ hội hợp tác, là lời cam kết tiếp tục hành trình kết nối doanh nghiệp theo cách bài bản và lâu dài hơn.