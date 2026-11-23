Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng, đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp lĩnh vực lúa gạo.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ ﻿phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết, địa phương đã triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao trên 76.000ha với 171 tổ hợp tác.

Mô hình mang lại hiệu quả rõ nét khi giảm 50% lượng giống, tăng năng suất 0,89 tấn/ha và tăng lợi nhuận 5,5 triệu đồng/ha, tạo tiền đề để Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng thời gian tới.

Các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ, đề xuất giải pháp đối với ngành lúa gạo trong tương lai

Theo ông Đồng Văn Thanh, mục tiêu phát triển ngành lúa gạo theo hướng xanh, chất lượng cao và phát thải thấp là định hướng trọng tâm trong chuyển dịch nông nghiệp của thành phố.

Để đạt hiệu quả, khoa học, công nghệ và số hóa phải trở thành những công cụ thiết thực, hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất tối ưu và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Thông qua hội thảo, TP Cần Thơ mong muốn tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu, kết nối kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn sản xuất; đồng thời thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, HTX và nông dân.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng trao đổi tại hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng nhấn mạnh, trước tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và biến động thị trường, ngành lúa gạo cần có sự chuyển biến mang tính đột phá, chiến lược.

Ngành lúa gạo không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào gia tăng sản lượng, mà phải chuyển dịch mạnh mẽ sang nâng cao chất lượng, tăng giá trị gia tăng, giảm phát thải và hướng đến phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL là bước đi quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Do đó, bên cạnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách, tín dụng, hạ tầng và nguồn lực đầu tư, cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng của ngành lúa gạo Việt Nam hiện đại. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng giống chất lượng cao, canh tác thông minh, quản lý nước, cơ giới hóa, tận dụng phụ phẩm và giảm phát thải.

Ngành lúa gạo cũng cần tiếp tục mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô đơn thuần sang cung cấp sản phẩm có giá trị cao, gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường.