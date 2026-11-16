Bản ghi nhớ mật của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đẩy Jensen Huang vào khủng hoảng

Jensen Huang, người sáng lập Nvidia, đang đối mặt với khủng hoảng sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến đời tư và an ninh quốc gia Mỹ.

Một bản ghi nhớ mật lưu hành trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã làm bùng phát tranh cãi, khi đề cập đến mối quan hệ giữa ông Huang và Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed tại Singapore.

Theo New York Times, ngày 9/11, Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Marco Rubio đã chỉ đạo soạn thảo bản ghi nhớ từ mùa xuân năm nay.

Tài liệu cảnh báo các quan chức cấp cao về mối quan hệ thân thiết giữa Jensen Huang và một người bị nghi là điệp viên Trung Qu

Alice Huang bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động chuyển chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia sang các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng nhằm bôi nhọ Trung Quốc và tạo cớ cho cuộc cạnh tranh công nghệ.

New York Times từng điều tra Alice Huang và Megaspeed từ năm 2025, nhưng nghi vấn về mối quan hệ giữa bà và Jensen Huang chỉ trở thành tâm điểm truyền thông sau khi thông tin về bản ghi nhớ mật bị tiết lộ.

Theo Washington Post, Alice Huang đã nằm trong diện theo dõi của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ít nhất vài tháng đầu năm nay.

Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ cũng điều tra Megaspeed từ năm 2024, trong khuôn khổ cuộc điều tra mạng lưới doanh nghiệp bị nghi dùng làm bình phong để chuyển chip Nvidia sang Trung Quốc.

CNN dẫn các nguồn tin cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã chặn thu thông tin liên lạc liên quan đến một lãnh đạo Megaspeed có quan hệ tình cảm với công dân Mỹ.

Danh tính người này ban đầu được bảo mật theo quy trình bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, các quan chức có thẩm quyền sau đó yêu cầu công bố danh tính và xác định người Mỹ được nhắc đến là Jensen Huang.

Ngoại trưởng Rubio được cho là đã chỉ đạo tổng hợp thông tin tình báo và gửi bản ghi nhớ đến một nhóm quan chức cấp cao, trong đó có thành viên Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần được thông báo về vấn đề này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Jensen Huang ngày càng có ảnh hưởng đối với chính sách công nghệ của Mỹ. Với tư cách lãnh đạo Nvidia, ông vận động Washington duy trì khả năng bán một số dòng chip AI cho Trung Quốc, cho rằng sự hiện diện của công nghệ Mỹ tại thị trường này có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Quan điểm của ông Huang vấp phải sự phản đối từ các quan chức và chuyên gia an ninh quốc gia theo đường lối cứng rắn. Họ xem chip AI là tài sản chiến lược có thể quyết định ưu thế kinh tế và quân sự của Mỹ trước Trung Quốc.

Một số cựu quan chức cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của ông Trump không hài lòng với ảnh hưởng của CEO Nvidia đối với Tổng thống. Một cựu quan chức hoạch định chính sách bán dẫn ví mối quan hệ giữa ông Huang và ông Trump như “quả bom hạt nhân” trong mắt những người chủ trương hạn chế xuất khẩu công nghệ.

Ngoại trưởng Rubio, người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, được cho là đã sử dụng ngôn từ quyết liệt hơn nội dung báo cáo CIA khi chỉ đạo soạn thảo bản ghi nhớ. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa thống nhất về bằng chứng cho thấy Alice Huang được tuyển mộ để tiếp cận Jensen Huang và các nhà hoạch định chính sách.

Ngày 13/11, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết ông, Bộ Tư pháp và Giám đốc FBI Kash Patel chưa đưa ra kết luận về danh tính hoặc khả năng Alice Huang là gián điệp.

Những cáo buộc ngoại tình khác liên quan đến nhân viên Nvidia tiếp tục xuất hiện sau đó, làm gia tăng sức ép đối với Jensen Huang. Theo bài viết, chuỗi sự việc cuối cùng dẫn đến quyết định từ chức CEO Nvidia của ông ngày 12/11, sau 33 năm sáng lập và lãnh đạo công ty.

Vụ bê bối được xem là diễn biến đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Washington về chính sách xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Dù vậy, mối liên hệ trực tiếp giữa bản ghi nhớ mật, các cáo buộc đời tư và quyết định từ chức vẫn cần được xác minh độc lập.