Bạn gái vừa nhận lời yêu đã hỏi vay tiền mua nhà

Tôi 35 tuổi, có công việc tốt, thu nhập khá. Sau nhiều năm bươn chải, tôi cũng tích lũy được một khoản tiền mà trước đây tôi từng nghĩ mình phải mất cả đời mới có. Nhưng để có được điều đó, những năm qua tôi gần như bỏ quên chuyện yêu đương. Bạn bè nhiều lần trêu tôi là kiểu đàn ông “có tất cả, trừ người yêu”.

Những năm hai mươi mấy tuổi, khi nhiều người bắt đầu yêu đương, kết hôn, tôi lại mải học hành, làm việc, rồi lao vào những cơ hội kiếm tiền. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình còn trẻ, chuyện tình cảm để sau cũng được, đến khi công việc ổn định, ngoảnh lại đã 35 tuổi.

Tôi không phải kiểu đàn ông có ngoại hình nổi bật hay đặc biệt khéo ăn nói. Thú thật, tôi khá tự ti về sức hút của mình với phụ nữ dù biết khả năng kinh tế là một điểm cộng. Mong tìm bạn đời, tôi hy vọng gặp được người phụ nữ thực sự có tình cảm với mình chứ không phải vì xét thấy tôi đủ điều kiện.

Gần đây, cô gái khiến tôi thực sự có cảm tình xuất hiện. Đó là người đầu tiên sau khá nhiều năm khiến tôi nghĩ nghiêm túc đến chuyện yêu và có thể tiến tới hôn nhân. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau, có nhiều sở thích chung. Cô gái này có vẻ không mấy quan tâm đến tiền bạc của tôi. Những lần đi ăn uống, gặp gỡ, nhiều lúc cô ấy chủ động chia sẻ chi phí. Vì vậy, tôi càng có thiện cảm.

(Ảnh minh họa: AI)

Sau một thời gian theo đuổi và được cô ấy nhận lời yêu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng cuộc đời độc thân đã kết thúc, bạn bè thì mừng trêu rằng cái cây khô cuối cùng cũng nở hoa.

Cuộc sống yêu đương quả thật rất tuyệt vời, tôi có một người để chờ tin nhắn, để cuối tuần hẹn gặp, để kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì nỗi băn khoăn xuất hiện và tôi không dám nói với ai.

Bạn gái nói với tôi rằng cô ấy vừa mua một căn hộ chung cư. Đợt đầu phải thanh toán một khoản khá lớn, nhưng tiền đang bị thiếu. Sau một hồi ngập ngừng, cô ấy hỏi tôi có thể cho vay gần 700 triệu đồng để đóng đợt này không. Cô ấy nói rõ là vay chứ không phải xin, sẽ trả lại cho tôi theo từng đợt khi có tiền.

Tôi hoàn toàn có khả năng cho vay số tiền ấy. Vấn đề là chúng tôi vừa mới trở thành người yêu. Hai chuyện ấy xảy ra sát nhau đến mức tôi không thể không nghĩ. Tôi tự hỏi bạn gái nhận lời yêu thời điểm này là vì thích tôi, hay vì đang cần giải quyết chuyện tiền bạc và biết tôi có khả năng giúp.

Tôi biết khi tâm sự điều này, tôi sẽ bị nhiều người mắng vì đã yêu một người mà còn đặt câu hỏi người ta yêu mình hay yêu tiền, rằng yêu mà không tin tưởng. Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để đừng nghĩ nữa.

Tôi đã 35 tuổi, không còn là cậu thanh niên có thể vô tư “cứ yêu đi rồi tính” mà muốn một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, có khả năng tiến tới hôn nhân. Vì vậy, tiền bạc đối với tôi không phải chuyện nhỏ. Tôi là kiểu người sau kết hôn sẽ đưa tiền cho vợ quản, nhưng lại cần người ta đến với mình vì tình cảm.

Tôi biết rõ bản thân mình không cuốn hút phụ nữ, không đẹp trai, không khéo ăn nói, thứ duy nhất tương đối ổn là khả năng làm việc và kiếm tiền.

Thực ra tôi cũng đặt câu hỏi liệu có phải chính mình tự ti nên mới nghi ngờ bạn gái, biết đâu cô ấy thực sự thích mình thì sao.

Thật ra, chuyện người yêu hỗ trợ nhau về tiền bạc là hết sức bình thường, nếu tình cảm là thật, tôi không tiếc giúp, tôi chỉ sợ một điều là cô ấy đến với tôi vì mục đích khác, bởi đề nghị hỏi vay tiền đến ngay sau khi nhận lời yêu.

Tôi từng đọc nhiều câu chuyện về những người đàn ông phát hiện mình bị lợi dụng sau khi đã cho người yêu vay một khoản tiền lớn. Ban đầu cũng là những câu chuyện rất bình thường: Giúp nhau lúc khó khăn, hỗ trợ nhau lúc cần thiết, rồi thì tiền không trả được, người cũng đi mất. Tôi không muốn mình rơi vào hoàn cảnh ấy.

Nên trả lời bạn gái ra sao? Tôi nghĩ đến chuyện cho vay nhưng làm giấy tờ rõ ràng, nhưng lại cảm thấy làm vậy cũng khó xử, người yêu với nhau mà vay tiền phải viết giấy thì có vẻ lạnh lùng quá.

Tôi cũng từng nghĩ hay là cứ từ chối. Nếu cô ấy thay đổi thái độ, giận dỗi, trách móc hoặc lạnh nhạt chỉ vì tôi không đưa tiền, có lẽ tôi cũng có câu trả lời.

Nhưng tôi lại sợ mình làm tổn thương bạn gái, sợ cô ấy yêu tôi thật nhưng thất vọng vì nghĩ bạn trai keo kiệt, thấy khó khăn không giúp. Tôi cũng sợ sẽ đánh mất một người mà mình thực sự thích chỉ vì sự nghi ngờ.

Trong hoàn cảnh của tôi, đâu mới là cách tốt nhất? Mong các bạn cho tôi vài lời khuyên.