Bạn gái T.O.P có động thái đầu tiên sau 9 ngày công khai hẹn hò

Theo MyDaily, ngày 11/10, Nana - cựu thành viên nhóm nhạc After School bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân. Đây là động thái đầu tiên của nữ ca sĩ kiêm diễn viên sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với T.O.P vào ngày 2/10.

Trong bài đăng, Nana không đính kèm bất kỳ dòng trạng thái nào mà chỉ công bố những bức ảnh được thực hiện trong chiến dịch quảng bá của một thương hiệu thời trang.

Nana chia sẻ những bức ảnh được thực hiện trong chiến dịch quảng bá của một thương hiệu thời trang.

Ở loạt ảnh mới, Nana xuất hiện với chiếc áo khoác dáng rộng màu nâu, mang đậm phong cách mùa thu. Nữ diễn viên kết hợp mái tóc đen cắt layer cùng phần tóc mái, tạo nên diện mạo vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Đáng chú ý, trong một số khung hình, Nana kéo cao cổ áo đến sát cằm, hướng ánh nhìn trực diện vào ống kính và thể hiện thần thái lạnh lùng. Phong cách tối giản nhưng cá tính tiếp tục giúp nữ nghệ sĩ khoe được lợi thế ngoại hình cùng khả năng tạo dáng trước máy ảnh.

Tuy nhiên, điều khiến bài đăng nhận được sự quan tâm đặc biệt chính là thời điểm xuất hiện. Sau 9 ngày công khai chuyện tình cảm với T.O.P, Nana mới có động thái đầu tiên trên mạng xã hội.

Sau 9 ngày công khai chuyện tình cảm với T.O.P, Nana mới có động thái đầu tiên trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 2/10, phía Nana chính thức xác nhận nữ diễn viên đang hẹn hò với T.O.P. Đại diện của cô cho biết: "Hai người quen biết nhau thông qua quá trình quay MV và hiện đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp".

Phía T.O.P cũng lên tiếng xác nhận thông tin, đồng thời tiết lộ cả hai gặp gỡ lần đầu khi hợp tác trong một dự án âm nhạc. Sau thời gian tìm hiểu, họ trở nên thân thiết và chính thức phát triển mối quan hệ tình cảm vào khoảng tháng 6 năm nay.

Được biết, Nana từng tham gia diễn xuất trong MV của T.O.P. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong một số nội dung quảng bá cho album solo của nam rapper, thể hiện sự ủng hộ dành cho hoạt động âm nhạc của bạn trai.

Tuy nhiên, không lâu sau khi chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ được công khai, cộng đồng người hâm mộ T.O.P cũng xuất hiện những diễn biến đáng chú ý.

Trước đó, ngày 2/10, phía Nana chính thức xác nhận nữ diễn viên đang hẹn hò với T.O.P.

Ngày 9/10, fansite CHOIDOT, một trong những cộng đồng người hâm mộ lâu năm của nam rapper bất ngờ thông báo chấm dứt hoạt động sau khoảng 20 năm.

Trước đó, một triển lãm dành cho người hâm mộ, được lên kế hoạch nhân dịp T.O.P phát hành album solo đầu tiên cũng không thể diễn ra do số lượng người đăng ký giảm và nhiều trường hợp hủy đặt chỗ.

Những sự việc liên tiếp khiến một số ý kiến suy đoán việc công khai chuyện tình cảm có thể đã tác động đến tâm lý người hâm mộ.

Tuy nhiên, ban quản trị CHOIDOT khẳng định quyết định đóng cửa fansite không xuất phát từ đời tư của T.O.P hay những cảm xúc nhất thời liên quan đến chuyện hẹn hò.

Thay vào đó, nguyên nhân được đưa ra là sự thất vọng tích tụ trong thời gian dài vì thiếu tương tác với nghệ sĩ và cách vận hành của công ty quản lý.

Trước những phản ánh từ người hâm mộ, ngày 10/10, công ty quản lý của T.O.P đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Đại diện công ty cho biết: "Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận những ý kiến mà người hâm mộ gửi đến trong thời gian gần đây. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì chưa truyền tải đầy đủ thông tin hoạt động và duy trì sự giao tiếp cần thiết, khiến mọi người cảm thấy buồn lòng và thất vọng".

Giữa thời điểm chuyện tình cảm và những diễn biến trong cộng đồng người hâm mộ T.O.P liên tục nhận được sự chú ý, Nana vẫn giữ thái độ kín tiếng.

Giữa thời điểm chuyện tình cảm và những diễn biến trong cộng đồng người hâm mộ T.O.P liên tục nhận được sự chú ý, Nana vẫn giữ thái độ kín tiếng.

Việc nữ diễn viên chỉ đăng tải hình ảnh thời trang mà không đưa ra thêm bất kỳ chia sẻ nào về đời tư cho thấy cô hiện vẫn tập trung cập nhật các hoạt động công việc, thay vì đề cập đến mối quan hệ tình cảm vừa được công khai.