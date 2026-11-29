Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, bạn gái của siêu sao người Bồ Đào Nha đã chia sẻ đoạn story ghi lại không khí theo dõi bóng đá tại tổ ấm ở Riyadh. Trong bài đăng mà Georgina đăng tải, quý tử Mateo chăm chú theo dõi trận đấu giữa Al-Hazm và Al-Nassr tại Saudi Pro League qua màn ảnh nhỏ. Khoảnh khắc nhóc tỳ 9 tuổi cổ vũ bố ngay từ những phút đầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Georgina Rodríguez chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai cổ vũ Ronaldo qua màn ảnh nhỏ. (Ảnh: Instagram NV)

Ở cuộc đối đầu này, Cristiano Ronaldo được xếp đá chính trọn vẹn 90 phút trên hàng công. Dù không trực tiếp điền tên lên bảng tỷ số, cầu thủ sinh năm 1985 vẫn hoạt động năng nổ, thu hút hàng thủ đối phương và góp phần giúp Al-Nassr giành chiến thắng 1-0. Ba điểm trọn vẹn trên sân khách giúp đội bóng của CR7 duy trì mạch phong độ ấn tượng với 31 điểm sau 13 vòng đấu, tạo bước chạy đà thuận lợi trước màn đại chiến tranh ngôi đầu bảng gặp Al Qadisiyah vào đầu tháng 12 tới.

Từ khi chuyển sang Ả Rập Xê Út sinh sống vào đầu năm 2023, Georgina Rodríguez luôn khéo léo cân bằng giữa lịch trình cá nhân và việc chăm sóc gia đình để đồng hành cùng bạn trai. Tại các trận đấu trên sân nhà Alawwal Park, người đẹp sinh năm 1994 thường xuyên đưa các con tới khán đài để trực tiếp tiếp lửa cho Ronaldo. Còn mỗi khi Ronaldo phải thi đấu xa nhà, cô lại cùng các nhóc tỳ quây quần trước màn ảnh nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thi đấu nào của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì cường độ thi đấu dày đặc ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Chính sự cổ vũ bền bỉ từ Georgina và các con tại hậu phương là nguồn động lực tinh thần lớn, giúp siêu sao người Bồ Đào Nha giữ vững sự tập trung và khát khao cống hiến trên sân cỏ.